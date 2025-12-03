Samaipata une fuerzas con Nvidia para beneficio de sus startups invertidas

Samaipata ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Nvidia para que se sume a si red de alianzas estratégicas, elevando el número total de acuerdos activos a 55.

Esta red incluye ya a empresas como Google Cloud y Gemini, Microsoft Azure, AWS, Perplexity, Notion, Hubspot, Personio, Stripe y Vanta. El movimiento llega en un momento en que la inteligencia artificial generativa, la infraestructura en la nube y las plataformas de productividad definen la capacidad de las startups para escalar con agilidad en mercados saturados.

La esencia de este programa radica en potenciar la operativa de las empresas del portfolio de Samaipata mediante un acceso privilegiado a herramientas y servicios de élite, recursos que suelen reservarse a corporaciones de gran envergadura o iniciativas ultra selectivas. "Gracias a esta alianza, las startups de nuestro ecosistema obtienen acceso preferencial y acelerado a tecnología, formación y soporte técnico de Nvidia ", explican fuentes de Samaipata a esta redacción. Entre los recursos ahora disponibles destacan descuentos en hardware de hasta un 30%, con acceso prioritario a GPUs como A100, H100, A40, A30 y DGX, lo que, según el fondo, permite a sus. Invertidas entrenar y desplegar modelos de IA con mayor velocidad y a menor coste. Además, se ofrece un 70% de rebaja en software avanzado, incluyendo Omniverse, NVIDIA AI Enterprise y Riva Enterprise, junto con infraestructura como DGX Cloud al 30% de descuento para manejar modelos a gran escala.

Alberto Cuevas, socio en Samaipata y responsable del área de apoyo a los fundadores del portfolio, subraya que la incorporación de partners tecnológicos globales “refuerza nuestra convicción de que el valor de Samaipata no se limita al capital". "Nuestro compromiso es construir un ecosistema que permita a los fundadores de nuestro portfolio acceder, desde el primer día, a la tecnología, el conocimiento y el soporte que necesitan para competir globalmente. Estas alianzas no sólo reducen barreras de entrada, multiplican la capacidad de ejecución de nuestro portfolio y aceleran su crecimiento". En total, el conjunto de estas 55 alianzas genera más de 20 millones de euros en beneficios y servicios técnicos, con una media superior a los 500.000 euros por compañía, un hito sin parangón en el panorama del venture capital español.

Cómo sacar partido

Las startups interesadas en Nvidia pueden integrarse al programa Inception de la compañía, indicando su referencia por parte de Samaipata para agilizar la aprobación y reclamar los incentivos desde el portal correspondiente. Este soporte se extiende a formación técnica vía créditos gratuitos del Nvidia Deep Learning Institute, centrados en IA, computación acelerada, data science, gráficos y simulación.

Además, incluye soporte técnico experto a través de sesiones Tech Scrum uno a uno con ingenieros de Nvidia, abordando retos en machine learning, deep learning, visión por computador, robótica, simulación e infraestructuras. El foco recae en empresas que operan en inteligencia artificial, machine learning, data science, simulación, gráficos avanzados e infraestructuras aceleradas o High-Performance Computing.

Fuentes de Samaipata enfatizan que este acceso a recursos de Nvidia, combinado con el resto del portfolio de alianzas, posiciona a sus startups en una ventaja estructural frente a competidores sin tales respaldos.

Jaume Puig, cofundador y CTO de Genesy, una de las compañías beneficiadas por este entramado, asegura que la red de Partners de Samaipata “ha sido decisiva para acercarnos a grandes compañías tecnológicas como Google. Hemos viajado a San Francisco para trabajar mano a mano con desarrolladores de DeepMind y explorar nuevas líneas de producto basadas en IA. Esto nos ha permitido acelerar procesos que, de otro modo, hubieran requerido muchos más recursos y tiempo". Tales colaboraciones permiten a las startups reducir costes operativos clave, apresurar el desarrollo de productos y forjar capacidades en IA desde fases iniciales.