Es tal el estado de shock en el que vivimos que ni siquiera somos capaces de tomar decisiones sobre la inacción del Gobierno en un caso tan terrible como esta pandemia. Vivimos al día, intentando gestionar la vida familiar en el encierro, o incluso conservar nuestro trabajo en la distancia a pesar de los malos augurios que ya se intuyen por todos lados.

Pero toda esta situación no nos puede hacer pensar que ¡ya llegará el momento de pedir responsabilidades a nuestros políticos! No. No podemos esperar para pedirlas, sobre todo porque hay muchas vidas en juego. Y tampoco podemos callar porque vemos como hoteles, farmacéuticas, bancos, pequeñas y grandes empresas que hacen un esfuerzo titánico para ayudar como pueden. Y esa actitud contrasta con la parálisis gubernamental que, ni supo intuir la magnitud de esta tragedia, ni tomó medidas a tiempo, y sigue sin tomarlas. Eso por no hablar del personal sanitario, que ha sido expuesto por falta de medios y se ha contaminado como en ningún otro país.

Y es que estaban tan acostumbrados al postureo, a las mesas de negociación y a hacer política para sacar unos Presupuestos Generales del Estado, que no supieron o prefirieron no ver lo que se nos venía encima. Y eso que Italia no estaba tan lejos. Pero siguen sin aprender. No hay más que ver la televisión oficial para comprobar que para ellos, el gran problema de España es el rey don Juan Carlos y no el Covid-19. Las ruedas de prensa tampoco son mancas. El otro día

Pedro Sánchez dijo que el Gobierno estaba pensando en fabricar nuestros propios PCR. Desconocía que los PCR no son ningún aparato sino una técnica analítica de biología molecular. Al menos debería tener a alguien al lado para evitarle estas sandeces.