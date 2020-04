Cs recuerda a Sánchez que “la ideología no mata al virus” y le pide buena fe en los pactos

El Grupo Ciudadanos estuvo representado por su portavoz, Edmundo Bal quien, al inicio de su intervención volvió a reclamar la necesidad de Plenos telemáticos preguntándose si estábamos en el siglo XIX para que estos no se puedan celebrar así.

Bal ofreció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “coja su mano”, la de Cs, que le tendido y le brinda “una oposición leal y exigente", pero le advirtió de que “no es un cheque en blanco y vamos a vigilar que cumple con los ciudadanos, las empresas, los autónomos y las familias”, dijo. Además, le recordó que tendrá que responder a los compromisos, y que las medidas “hay que consensuarlas con la oposición, porque tiene que llamar a los líderes". Le reprochó así que los grupos se enteren por la prensa de sus medidas o se filtren las preguntas en las ruedas de prensa al Gobierno.

“No lance globos sonda a ver cómo caen. Habla del confinamiento de los asintomáticos, pero no de cómo se va a hacer" y le pidió que "solo informe de las cosas seguras que ya ha pactado con la oposición, porque le tendemos la mano con lealtad” y esperó que responda de los compromisos.

La formación naranja pidió al presidente del Gobierno que “sea generoso y no vuelva a cargar a los autónomos con trabas burocráticas”. “Va por el buen camino cuando rectifica, Sánchez”. Cs solicitó que los ERTE “tendrán que durar algo más que lo que dure el estado de alarma” y distinguir las grandes empresas con mucho músculo financiero de las micro empresas, porque, destacó, “no es lo mismo la capacidad de unas y otras”. ¿Por qué no perdona la cuota de autónomos de abril si sus ingresos van a ser cero, condóneles la cuota”.

Virus sin ideología

Sobre los Pactos de La Moncloa, que Cs recordó que ellos mismos propusieron al Gobierno apuntó que “son pactos de reconstrucción”, pero exigen que “la reunión sea de verdad y no para rentabilizar políticamente una foto”. Que sirvan para parar el virus y para pensar en el plan de reconstrucción nacional. “Le prometo buena fe por parte de Cs, pero le pido buena fe en esa negociación y que esos pactos sean de verdad”. Los españoles “nos quieren ver unidos; y en esos pactos no parecerá que toma medidas improvisadas cuando los pacte con la oposición”. Subrayó que esos pactos “no se pueden solucionar con ideología y populismo”. “El virus no tiene ideología, no la utilice en las normas para tratar de superar la crisis y susúrreselo a su compañero” -en referencia a Pablo Iglesias. “La ideología, el populismo, no mata al virus, lo mata el pragmatismos, la moderación, el centro”. Edmundo Bal garantizó que si coge la mano de Cs también la tendrá tendida en Europa. ¿O prefiere ir a Europa con extremistas y populistas? ¿Le atenderán mejor en Europa si va con esa mano?