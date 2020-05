Ciudadanos se vanagloria de alejar al Gobierno de la mesa de diálogo con ERC y Moncloa lo desmiente

El acuerdo entre Gobierno y Ciudadanos está sembrando desacuerdos. La formación de Inés Arrimadas ha mandado un comunicado, después del conjunto de Moncloa, en el se vanagloria de lo conseguido en la negociación de una prórroga por 15 días y no de un mes. La formación naranja había asegurado que no iban a apoyar la fórmula de 30 días y que si además se negociaba la “mesa de la vergüenza” con ERC, que no contaran con ellos. “Gracias al papel de Ciudadanos, no se va a producir ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles”, a lo que añaden que “nos mostramos satisfechos de haber logrado aislar las demandas de los nacionalistas para poner a los españoles en el centro y haber conseguido mejoras para todos ellos”. Además, el portavoz de la formación naranja, Edmundo Bal ya indicó ayer que la mesa de diálogo no podía estar dentro de la negociación del estado de alarma porque ésta “no salva vidas”.

Sobre si el acuerdo está condicionado a que ERC no suscriba otro paralelo con el Gobierno, el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, indicó que ellos han llegado a un acuerdo con el pensamiento de que España vive una situación de epidemia y “hemos negociado el voto de mañana para la prórroga del estado de alarma. Cualquier concesión que se pudiera dar a los nacionalistas sería incompatible; es una vía o la otra, no son las dos vías”. Asimismo, subrayó que “sería inadmisible que se ponga en la mesa esa negociación cuando estábamos hablando de otra cosa”.

Sin embargo, este pronunciamiento choca de lleno con la actitud del Gobierno hacia los republicanos, con los que se sigue negociando en paralelo al acuerdo alcanzado con Ciudadanos. Es más, la vicepresidenta Carmen Calvo aseguró ayer en una comparecencia en la Comisión Constitucional en el Congreso que el diálogo con la Generalitat se retomará una vez que se supere la crisis sanitaria, un pronunciamiento que va en la línea de lo mantenido también por Moncloa en los últimos días, incluido el presidente del Gobierno en sus últimas comparecencias. Precisamente a la posición manifestada por Pedro Sánchez se ha referido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuestionado por los periodistas sobre si la mesa de diálogo con la Generalitat, de la que participa, quedaba en suspenso. “El acuerdo es en los términos que ya conocen”, ha asegurado, remitiéndose a la información facilitada por Moncloa y en la que no aparece tal cuestión.

En esta misma línea ha insistido posteriomente la portavoz, María Jesús Montero, que ha querido puntualizar que las condiciones que Ciudadanos ha planteado para apoyar la prórroga del estado de alarma son “en su totalidad económicas”, así como habilitar julio como mes hábil en el Congreso para la tramitación de medidas sobre el COVID-19 y que “no le consta ninguna cuestión que esté fuera de este contexto", en alusión a la paralizar la mesa de diálogo con la Generalitat.

Disciplina de voto

Por otro lado, la formación naranja se mostró convencida de que mañana habrá disciplina de voto, después de que la negociación de la anterior prórroga del estado de alarma causara bajas en el partido e incluso algunos como el diputado Marcos de Quinto haya intentado que Cs vote “no” a una nueva prórroga. Bal indicó que lo pactado “es absolutamente compatible o coherente con la postura de Cs, con el estado de alarma, y con el ideario del partido y cumplirá el partido con lo decidido y lo conseguido”.