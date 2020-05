Desmontando al CIS de Tezanos

La sospecha de intencionalidad política del CIS se alarga con cada nuevo barómetro que publica la entidad pública. Desde que el socialista José Félix Tezanos tomó las riendas del Centro de Investigaciones Sociólogicas en junio de 2018 la credibilidad de sus estudios demoscópicos está por los suelos por sus constantes cambios de metodología y por introducir preguntas polémicas. Más allá del sesgo de la muestra y el tipo de preguntas que favorecen al PSOE para construir la imagen de un partido ganador y atraer votos, la verdadera preocupación es que en cuestión de meses ha echado por la borda el trabajo de años para construir una fuente viable de consulta demoscópica para sociólogos e investigadores. En la última encuesta de ayer se evidencian varios ejemplos.

Refuerzo a las tesis del Gobierno y censura a la oposición

Justo un día antes de que el Gobierno trate de revalidar los apoyos para aprobar una nueva prórroga al estado de alarma, –la quinta desde el 14 de marzo–, el CIS aseguró ayer que una mayoría de los españoles aceptaría prolongar el confinamiento si es necesario para acabar con la pandemia. De hecho, hasta un 60,4% de la población estaría a favor de mantener «medidas estrictas de confinamiento más tiempo». Una respuesta que contrasta con el clima de protestas que se extienden por las distintas ciudades españolas y las caceroladas contra Sánchez. Hay quienes creen que no es casual el refuerzo del CIS a las tesis del Gobierno y su publicación justo el día antes de la votación. No es el único de los asuntos de rabiosa actualidad política por los que se pregunta en esta oleada. Una de las medidas estrella anunciada por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de conceder un Ingreso Mínimo Vital para hacer frente a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria también cuenta con un amplio apoyo social. El 83% se muestra a favor del Ingreso Mínimo Vital. No se pregunta de manera directa sino que se apela a que sería para los más necesitados. Otra, en la misma línea es «en circunstancias como las actuales, ¿cree Ud. que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al Gobierno, dejando sus críticas o discrepancias para otros momentos, o que deben continuar criticando y oponiéndose al actual Gobierno en todo lo que consideren?». Con el enunciado ya se condiciona la respuesta del encuestado ya que se presenta a uno como el malo –oposición –frente al bueno, –el gobierno–.

Pulveriza todas la encuestas publicadas hasta el momento

La cuestionable gestión de la crisis sanitaria sigue sin pastar factura al Gobierno de coalición. Mientras que la mayoría de las encuestas de los diarios nacionales, que han sido publicadas en los últimos días como la de LA RAZÓN, la de «eldiario.es» o la de «El Periódico», hablan de un fuerte castigo al Gobierno, el CIS de dirigido por Tezanos sigue bendiciendo la gestión de Pedro Sánchez, hasta el punto de mejorar su resultado, respecto a las generales de noviembre y darle una ventaja de once puntos sobre el PP. Llama considerablemente la atención que mientras los citados estudios demoscópicos elaborados por empresas como –NC Report, Celeste-Tel o Gesop– muestran un desgaste en los dos partidos que están gestionando la crisis del coronavirus a favor del líder de la oposición, Pablo Casado, el CIS vuelve a dar al PSOE como vencedor. También mejoró los resultados de Unidas Podemos que lograría el ansiado sorpasso a la formación a VOX. Por el contrario, la oposición, tanto populares como los de Abascal, empeoran su resultado.

Mejora del resultado de su socio en la prórroga

El otro partido que sube en medio de la pandemia es Ciudadanos. Inés Arrimadas y los suyos avanzan casi tres puntos, y lograrían ahora un 10,5% de los votos en las urnas en caso de elecciones. Este espectacular aumento respecto a los resultados de hace un mes cuando la formación naranja apenas sumaba un 7,6% se produce justo cuando el apoyo de los naranjas a Sánchez es crucial para aprobar la ampliación del estado de alarma. Además, la líder de la formación es la única política que mejora en la valoración de los ciudadanos cuando opinan sobre el papel que los máximos responsables políticos están desempeñando en la gestión de la crisis del coronavirus. Por el contrario, el líder del PP, Pablo Casado, pasa de ser el segundo dirigente mejor valorado al cuarto, ya que le superan la propia Arrimadas y el actual vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

Cambios en los enunciados y en las series históricas

Para conseguir una buena respuesta, el arte reside en formular una buena pregunta. En el caso del ayer, al encuestado se le pregunta por su situación económica e incluye una modificación «al margen del Covid», un cambio que no se entiende. Es como si durante la crisis económica de 2008 preguntara por la situación de la economía al margen de la recesión. Además, se produce un cambio en la posición que ocupa dentro del cuestionario: pasa del principio al fin del cuestionario. No es lo mismo que te pregunte por tu situación económica al principio a que lo hagan después, tras formularte una retahíla de preguntas sobre la situación política. Más preocupante, incluso, es que no es la primera vez que se produce está ruptura de series históricas. Hace unas oleadas se produjo un cambio en la pregunta relacionada con la valoración de los líderes y se cambió de escala sin ningún criterio, situación que repercute en la posibilidad de hacer evoluciones históricas ya que los criterios son distintos y las comparaciones pierden fuerza.