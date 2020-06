PP, Cs y Vox exigen la dimisión “inmediata” de Grande-Marlaska por mentir

El líder del PP, Pablo Casado ha tildado de “gravísimo” el hecho de que el coronel Diego Pérez de los Cobos fuera cesado por no revelar datos de la investigación judicial sobre las manifestaciones del 8-M. Casado destaca en un tuit que primero “el Gobierno confiesa que cesó a un coronel de la Guardia Civil por no filtrar la investigación del 8M y cumplir una instrucción judicial” mediante ese documento y que por tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez “mintió en rueda de prensa a los españoles y Marlaska en el parlamento reiteradamente". Por ello, exige “su cese inmediato”.

También el secretario general de los populares, Teodoro García Egea destaca que “el ministro del Interior mintió en sede parlamentaria” y también en rueda de prensa. “Debe dimitir de inmediato”.

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo indicó que en un estado de derecho normal, el ministro del Interior debería dimitir o ser cesado “ya”; y por tanto no debería acudir mañana al Congreso por haber sido destituido. Álvarez de Toledo, anunció que su partido va a presentar una iniciativa en el Congreso para la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“Caer por sus subordinados”

Por su parte, la diputada de Vox Macarena Olona tuiteó: “Nunca hagas una pregunta cuya respuesta no sepas de antemano” y asegura que “ahora ya sabéis todos porque no me contesto el indigno ministro Marlaska”. “Interior caerá por sus subordinados”. Tilda también de “indigno” el cese de Pérez de los Cobos por negarse a cometer un delito. “Se ha cometido una ilegítima intromisión del poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”. “La razón de su cese es que se negó a plegarse al comité Ejecutivo revelando informaciones judiciales”, subrayó Olona. Por ello aseguró que Grande Marlaska “no puede permanecer ni un minuto más en su cargo” así como la directora general y el secretario de estado de seguridad porque “han deshonrado a la Guardia Civil” y a la democracia y esperar en su casa la exigencia de las responsabilidades penales.

Desde Ciudadanos, su portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha vuelto a pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska tras publicarse una información periodística que, según ha indicado, demuestra que el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, fue destituido “por negarse a cumplir una orden ilegal”.

“Esta información prueba que Marlaska ha mentido a los españoles y efectivamente el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por negarse a cumplir una orden ilegal. Es inadmisible. El ministro del Interior no puede continuar ni un minuto más en su puesto. Marlaska, dimisión”, ha escrito Bal en un mensaje en su cuenta de Twitter.

·