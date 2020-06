Las Comunidades Autónomas ya han entregado al Gobierno y al Ministerio de Sanidad sus peticiones para que el próximo 8 de junio aquellas que cumplan los requisitos puedan progresar de fase. Galicia, País Vasco, Asturias, La Rioja, Murcia y Andalucía han pedido a Sanidad el paso a la fase 3 el 8 de junio, mientras que Castilla-La Mancha lo ha solicitado solo para las provincias de Cuenca y Guadalajara, y Extremadura ha presentado su documentación para la fase 2, en la que “por prudencia” ha decidido permanecer Ceuta.

Estas son las peticiones registradas en Sanidad este martes, que se suman a las efectuadas ayer por Madrid para acceder a la fase 2; Cantabria, a la fase 3 con apertura del aeropuerto; Cataluña: a la 2 de la ciudad de Barcelona, las regiones metropolitanas norte y sur y la región sanitaria de Lérida, y a la 3 el resto; y Canarias, a la 3 de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

Fase 2

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid, una de las más afectadas y que registró el martes 12 nuevos fallecidos y 14 contagiados, confía en que el Ministerio de Sanidad le de el visto nuevo para pasar a la Fase 2 de la descalada el próximo lunes tras presentar la documentación necesaria para que sea analizada por los expertos. Mientras tanto, Ayuso trabaja en la toma de medidas para un posible rebrote del coronavirus y este miércoles se ha repartido la segunda remesa de mascarillas en farmacias a través de la tarjeta sanitaria. Entre las fortalezas de la Comunidad para pasar de fase la Consejería de Sanidad resaltan “mejoras asistenciales” durante la crisis sanitaria, así como los “refuerzos de profesionales” y la “consolidación del sistema de detección de casos”.

Ayuso y Aguado han celebrado la apertura de doce de las quince bibliotecas de la Comunidad de Madrid que reabren este miércoles sus puertas, aunque la atención al público se hará mediante cita previa y el usuario, con hasta una semana de antelación, podrá reservar el día y hora en la que efectuar la recogida o devolución de ejemplares. Destacan que antes de la decisión de su paso de fase, se trata de “recuperar el pulso cultural madrileño”.

“La vida en Madrid sigue y, por eso, vamos a solicitar al Gobierno de España pasar a la fase 2”, aseguró Ayuso que entre sus proyectos para el cambio destaca que “en la siguiente fase se podrán hacer compras en los centros comerciales, con mucho pequeño comercio que está parado y tienen muchas pérdidas”.

Cataluña

Cataluña tiene varios territorios en fase 2 y otros en fase 3, por eso, la Conselleria de Salud de la Generalitat ha propuesto que la ciudad de Barcelona y las regiones metropolitanas norte y sur avancen a la Fase 2 de desconfinamiento por el coronavirus a partir del lunes 8 de junio y, por otro lado también ha planteado que el Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre (Tarragona) y Alt Pirineu i Aran (Lleida) pasen a la Fase 3 también el próximo lunes, según un comunicado del Govern. Aún así se le queda atrás Lérida, que todavía permanece en Fase 1, aunque la Consellería considera que tiene “una buena evolución” y propone que pase a la Fase 2, aunque es una propuesta condicionada a la progresión de los indicadores epidemiológicos de los próximos días. Para lograrlo, se están haciendo pruebas PCR a la inmensa mayoría de personas con sospecha de covid-19, el diagnóstico en estadios iniciales de la enfermedad, el inicio del aislamiento inmediato, la detección de los contactos estrechos para hacer la cuarentena y su seguimiento. En cuanto a la capacidad del sistema de salud en Lérida se han puesto en marcha planes de acción concretos tanto para la población recién llegada para trabajar en la campaña de la fruta como para el sector de los mataderos, dos de las actividades con alta ocupación.

El Govern tiene como prioridad un nuevo programa que le permita impulsar la exportación de productos de empresas catalanas contra el Covid-19, como equipos de protección individual (EPI), sistemas de desinfección, equipamiento médico y soluciones relacionadas con las nuevas tecnologías (TIC). El impulso cultural viene dado porque los museos y archivos municipales, cerrados desde marzo a causa de la crisis sanitaria, han reabierto al público este martes en Barcelona. Cataluña confía en poder celebrar sin problemas la verbena de San Juan el próximo 23 de junio. La propuesta del paso a la nueva fase ha coincidido con la apertura de escuelas e institutos públicos y concertados en Fase 2, que han conseguido una baja o nula asistencia de alumnos.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha pedido que toda la comunidad pase a la fase 2, ya que de momento sólo dos comarcas, El Bierzo y Laciana se encuentran ya en ella. Para seguir trabajando en recuperar su economía, Castilla y León ha emitido un sello para certificar, además de la calidad, la confianza y seguridad como destino turístico de una comunidad autónoma que el próximo 20 de junio, en una de las fases finales de desescalada, lanzará una campaña de promoción con vistas a la temporada veraniega. Podrán solicitarlo hoteles, albergues, campings, alojamientos rurales, restaurantes, agencias de viaje, de turismo activo y ecoturismo, guías y oficinas de turismo.

Castilla y León esperará “a ver en qué se traduce” la naturaleza de la Fase 3 de desescalada para decidir si autoriza o deniega la presencia de público en las gradas de los partidos de fútbol cuando se reanuden las competiciones el segundo fin de semana de junio (días 11 y 12). El PSOE ha pedido a la Junta que establezca un protocolo específico para la reapertura de las escuelas infantiles, guarderías y ludotecas, y que habilite un fondo específico de 1,5 millones de euros mitigar la incidencia de la COVID-19 en estos centros educativos.

Fase 3

Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha incidido en que el Gobierno andaluz no se plantea otra opción que no sea el pase del conjunto de Andalucía a la fase 3 porque esta comunidad, incluidas las provincias de Granada y Málaga, cumple “sobradamente” los requisitos y lo contrario sería “incomprensible”. Entiende que si Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma, incluidas Ceuta y Melilla, con menor incidencia por población de la COVID-19, “no hay ninguna razón” por la que el conjunto de la región -donde todas las provincias se encuentran en fase 2 aunque con una semana de retraso las de Granada y Málaga- no pueda pasar el lunes 8 de junio a fase 3 y se pueda generar “movilidad social y actividad económica”. Para ello recalca la recomendación de no celebrar fiestas ni romerías hasta después de agosto, y ha asegurado que si alguna provincia no cumple los requisitos o hay algún rebrote tomarán las decisiones que correspondan “con determinación y firmeza” para garantizar la salud pública de los andaluces.

La Junta trabaja también en reforzar los recursos materiales y humanos para que el Servicio Andaluz de Salud esté “lo mejor preparado posible” ante cualquier incidencia relacionada con la COVID-19 con medidas como la del equipo de alerta sanitaria, muy vinculado a la Atención Primaria, que vigilará cualquier rebrote. El PSOE-A ha denunciado este miércoles el “caos interno” en el Gobierno andaluz a cuenta de la movilidad entre provincias y el pase a la fase 3 de la desescalada, que ha tildado de “sainete”, y ha pedido “rigor” tras lamentar que sin tener aún el mando único, los partidos que conforman el Ejecutivo “ya se están peleando”. En el caso concreto de Granada, la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical de Granada ha pedido a la Subdelegación del Gobierno que solicite a las autoridades sanitarias el pase de esta provincia a la fase 3 de la desescalada lo antes posible. Según ha indicado el presidente de ambos colectivos, Francisco Trujillo, si eso no sucediera, los empresarios de restauración, hostelería y ocio de las playas, al igual que el resto del sector turístico de la provincia de Granada, se encontrarían “ante un grave perjuicio económico difícil de superar, que afectaría dramáticamente a nuestras empresas y nuestros trabajadores”.

Aragón

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado el pasado domingo que ha solicitado el paso a la fase 3 de la Comunidad a partir del día 8 de junio: de conseguirse, ha confirmado que la movilidad será “total” entre las tres provincias, en base a la gobernanza traspasada de nuevo a los gobiernos autonómicos. El mismo día 8, Lambán firmaría un decreto específico y al día siguiente, ya servía posible moverse entre Zaragoza, Huesca y Teruel, ha explicado, aunque era una posibilidad que, de acuerdo con los planes iniciales del Ejecutivo central, no se contemplaba hasta finales de mes. El Ejecutivo autonómico también prepara otras medidas como la flexibilización de los aforos en el medio rural.

Asturias

El Gobierno del Principado decidió este martes solicitar el paso a la última fase de la desescalada. Una fase en la que se permitirá el contacto social a personas no vulnerables ni con patologías previas y las restricciones de aforo se suavizarán en tiendas y comercios, donde se permitirá una ocupación del 50%. Y, si en la fase 2 ha sido posible la reapertura de los centros comerciales, en la 3 ya será posible utilizar sus zonas comunes y recreativas, al 50% de su capacidad. El Principado permitirá también el servicio de barra en bares y restaurantes, respetando la distancia, y también podrán abrir discotecas y locales de ocio nocturno con hasta un tercio de su aforo.

Baleares

El Gobierno Balear ha enviado la documentación para solicitar a Sanidad el paso de Mallorca, Menorca e Ibiza a la Fase 3 de la desescalada a partir del próximo lunes. Sus planes, según planteó al Gobierno, Francina Armengol durante la reunión de presidentes, pasan por reactivar los vuelos entre islas y quizá con otras partes de España que estén en la misma fase. “Sánchez ha planteado que las comunidades en fase 3 que lo considerasen oportuno podrían solicitar el fin del estado de alarma y se permitiría a ciudadanos viajar a otras regiones que también hubieran salido del estado de alarma”, aseguró Armengol, aunque no obstante, aseguró que “este Govern no quiere correr”.

Canarias

El Gobierno canario ha pedido formalmente que las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma pasen formalmente a la Fase 3 de la desescalada y unirse asía las que ya están en ella desde el 1 de junio, La Graciosa, La Gomera y El Hierro. Además, Canarias mantiene su cifra de fallecidos en 160, sin registrar ninguna muerte Covid-19 en los últimos cinco días. Busca también el Gobierno canario recuperar parte de su atractivo económico ya que en la Fase 3 se permitirá realizar congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos promovidos por entidades de naturaleza pública o privada sin superar en ningún caso la cifra de 80 asistentes.

Cantabria

Miguel Ángel Revilla, ha explicado que considera que Cantabria “está preparada” para entrar en la Fase 3 de la desescalada. El Presidente cántabro explicó el domingo que tiene un estudio “preparado y previsión respecto a modificar terrazas, restaurantes, hoteles e incluso bodas”. Entre sus peticiones expresas, poder abrir las guarderías “sin necesidad de esperar a la fase 3”, ya que opina que para reactivar la economía las familias tienen que tener un lugar “donde dejar a sus hijos”. La otra petición de Revilla es poder abrir el aeropuerto Seve Ballesteros, el uso de remanentes de tesorería para los ayuntamientos y evitar que se aplique el 21% del IVA a las mascarillas.

Castilla- La Mancha

Toledo, Albacete y Ciudad Real sólo llevan una semana en Fase 2, con lo que tendrán que esperar hasta el día 15 de junio para solicitar el acceso a la Fase 3, a la que previsiblemente pasarán este lunes Cuenca, y Guadalajara, según la solicitud de la Junta, así lo ha dado a conocer la consejera y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. La consejera ha informado de que, en estos momentos, en los hospitales de Castilla-La Mancha hay 130 personas ingresadas por COVID-19 y en cinco de ellos no hay pacientes ingresados por esta enfermedad, “unos datos esperanzadores que esperamos se vayan confirmando en los próximos días porque demuestran que la pandemia se está conteniendo a pesar de ir pasando de fase e ir recuperando libertad de movimientos”.

Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana no se ha planteado pedir su pase a la fase 3, ya que sólo lleva una semana en la Fase 2 y su presidente, Ximo Puig, considera prudente “permanecer en el estado de prudencia en que hemos estado instalados en todo momento”. Una de las peticiones que pretende hacer el gobierno de Puig era plantearle al Ministerio de Sanidad la movilidad entre provincias en la Comunitat durante esta semana más que permanecerá en la misma fase, pero que el Consell lo autorizará seguro cuando recupere la gobernanza, ya en Fase 3.

Sin embargo, la situación económica es acuciante: la Coordinadora Hostelería de los Barrios de Valencia ha denunciado que sólo el 5 % de los establecimientos que ha solicitado la ampliación de sus terrazas en la ciudad ha recibido la autorización, debido a “la ineficacia” y “el anquilosamiento burocrático” de la administración local. Ha destacado también que la facturación media, según datos aportados por los propios hosteleros, es un 70 % inferior a la registrada durante los meses previos a la Covid-19, y en algunas zonas más castigadas por falta de público turista o residente supera el 80 %, como es el caso del barrio del Carmen.

País Vasco

El Gobierno vasco también ha solicitado el pase del País Vasco a fase 3 a partir del lunes. El lendakari Iñigo Urkullu ha dicho en el programa ‘Faktoria’ de Euskadi Irratia que espera que, a partir del próximo lunes, al pasar a la fase 3, la Comunidad Autónoma Vasca pueda ampliar la movilidad a las comunidades del entorno que pasen a dicha fase. Urkullu dice que Sánchez le ha confirmado que serán las comunidades autónomas las que gestionen la fase 3. ″Me dirigí al propio presidente ayer mismo, para aclararlo, y él me dio su palabra de que las cosas iban a ser como fueron pactadas con PNV y ERC a partir del próximo lunes. Eso es que él ha dicho", ha asegurado. En este sentido, ha informado de que su propuesta ya tiene el visto bueno de Miguel Ángel Revilla de Cantabria y de María Chivite (Navarra).

Galicia

La Xunta de Galicia ha pedido que la comunidad pase de la fase 2 a la 3, es decir, la etapa previa a la “nueva normalidad”. El Consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, ya trasladó al Ministerio de Sanidad una “doble solicitud”: por un lado, el pase a la fase 3 aludiendo a las capacidades estratégicas sanitarias de Galicia y, por otro, la petición de movilidad interprovincial. Ahora será competencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, autorizar la movilidad de los gallegos en las cuatro provincias, aunque el mandatario autonómico ya avanzó el pasado domingo que sería “unha das primeiras cousas” (“una de las primeras cosas”) que haría en cuanto tuviese las competencias.

La Rioja

Concha Andreu, presidenta de La Rioja ha asegurado que “siempre bajo el principio de máxima Prudencia” han solicitado el paso a la Fase 3 de la desescalada para el próximo Lunes. Según los datos, la región no registró ayer ningún fallecido por COVID-19, con lo que la cuenta se queda en 361. Y sólo se confirmó un nuevo caso de contagio, con lo que en total ha habido 4.052 positivos hasta el momento en La Rioja. La presidenta ha asegurado que La Rioja se ha preparado para un posible rebrote, habilitando más camas en la UCI y reforzando la Atención Primaria, que “ha sido clave para que no se nos colapsaran las camas hospitalarias y la UCI”, en una entrevista en TVE.

Región de Murcia

El Gobierno regional ha solicitado que la Región de Murcia pase a la Fase 3 de la desescalada el próximo lunes, 8 de junio, con algunas limitaciones. En la petición se incluye también al municipio de Totana, cuya entrada en la Fase 2 se retrasó una semana. "De producirse este nuevo avance hacia una nueva normalidad será un nuevo logro de todos los murcianos”, subrayó el consejero de Salud, Manuel Villegas. Pero también destacó que en concreto, propone limitar las actividades al aire libre, y con carácter general, a cien personas y a 50 en actividades desarrolladas en locales cerrados. También se solicita que, con carácter general y para unificar criterios, se fije en 20 el número máximo de personas autorizadas a reunirse. También se solicita que se exija a las empresas de transporte público y empresarial la nominalización del billete en aquellas líneas de carácter interprovincial y de media o larga distancia, en todo el territorio nacional, para poder identificar a los usuarios, así como facilitar el rastreo de los posibles contactos, en caso de declararse al usuario como presunto caso de contagio.

Navarra

María Chivite, valoró a la salida de la reunión de presidentes de las CC AA “muy positivamente” que la Comunidad Foral pueda gestionar la fase 3 del periodo de desescalada. De momento, esperará a conocer las condiciones en las que se desarrollará la denominada ‘nueva normalidad’ y si se aprobará una normativa en este contexto, porque “nuestra comunidad, como el resto, tiene especificidades propias que hay que tener en cuenta y nadie mejor que Navarra para aprobar las medidas que nos lleven a alcanzar la nueva normalidad”.

Chivite ha valorado igualmente el anuncio de Sánchez de que entablará conversaciones con Francia para que se permita la movilidad transfronteriza sobre todo para retomar las actividades del comercio, una reivindicación que había planteado en las últimas reuniones.

Ceuta

Ceuta ha decidido no solicitar el pase a la fase 3 y mantenerse en la 2 ante la “preocupación real” por la situación epidemiológica de la ciudad, con cerca de 500 personas controladas por tener contacto con casos positivos.

Melilla

El consejero de Salud Pública de Mellila, Mohamed Mohamed Mohand, ya descartó la pasada semana que la ciudad autónoma pidiera estos días el pase a la fase 3 el 8 de junio, sino que optaría por esperar a los 14 días en fase 2, que se cumplirán a la semana siguiente. Además, la ciudad mantendrá restricciones en el transporte marítimo con la península en las Fases 2 y 3. Así lo indica el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes. Detallan que a petición de la Ciudad Autónoma se mantiene la prohibición de desembarcar pasajeros procedentes de la península en los busque de pasaje que presten servicio de línea regular, aunque se establecen nuevas excepciones para un número de 50 personas, siempre que esté permitida su circulación, y para ciertos colectivos con una autorización específica de la Delegación de Gobierno.