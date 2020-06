PSOE, PP y Vox rechazan la petición de Podemos de investigar al Rey Juan Carlos

Rechazo del Congreso de los Diputados a las propuestas de Podemos y de los partidos nacionalistas e independentistas de crear una comisión para investigar al Rey Juan Carlos I en la Cámara Baja.

PSOE, PP y Vox han frenado sendas iniciativas uniendo sus votos en la reunión de la mesa del Congreso. Las tres fuerzas políticas han seguido el criterio de los letrados de la Cámara Baja, que este lunes emitieron un informe con el que confirmaban su rechazo a la creación de esta comisión con el argumento de que la inviolabilidad del Rey tiene efectos “permanentes", más allá de la abdicación del monarca en 2014.

La votación ha vuelto a producir la imagen de los socios del Gobierno de coalición divididos. Los tres miembros de Unidas Podemos en la Mesa han votado a favor de la mesa, en contra del veto de los seis miembros de PP, PSOE y Vox. Desde Unidas Podemos, su secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, criticó el rechazo del PSOE por ser “difícil de entender” y para muchos votantes del PSOE, republicanos o no" y lo calificó de un “error”. “Habrá muchos votantes del PSOE, republicanos y no, que no entenderán que el Parlamento no pueda discutir sobre esta cuestión”, incidió .

A este respecto se ha pronunciado la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, que ha defendido el “no” de su grupo a la comisión recordando que según la Constitución, las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno, no de la monarquía.

Desde ERC, su portavoz Gabriel Rufián ha considerado esta mañana una "vergüenza” que el PSOE siga impidiendo que el Congreso investigue los negocios del Rey emérito pero ha avisado de que no desistirán y que continuarán presentando iniciativas en este sentido. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, tras confirmarse el rechazo a la creación de la comisión, anunció que volverá a registrar una nueva petición para que la Cámara abra pesquisas sobre el papel de las empresas públicas que participaron en esa obra.