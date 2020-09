Tomás Guitarte (Teruel Existe): “Estos Presupuestos tienen que ser los menos ideológicos”

L a agrupación de electores Teruel Existe llegó al Congreso hace nueve mes tras dar la sorpresa y ser la fuerza más votada en su provincia además de convertirse en uno de los principales protagonistas de la investidura de Pedro Sánchez. Su diputado en la Cámara Baja fue crucial el pasado mes de enero para asegurar los apoyos del candidato. Con amenazas incluidas por su apoyo a Sánchez, su parlamentario en el Congreso, Tomás Guitarte, conversa con LARAZÓN tras su cita el pasado jueves con el presidente, en la que mantuvieron una reunión «cordial, típica en un arranque del curso político». Consciente del momento atípico que atraviesa el mundo como consecuencia de la pandemia considera que los presupuestos tiene que ser lo menos ideologizados y los de mayor consenso.

–¿Qué le propuso a Pedro Sánchez en su encuentro y qué le pidió usted para apoyar las próximas cuentas?

–Fue la habitual reunión en el inicio de un curso político. La primera toma de contacto donde el ambiente es cordial porque nadie acude a la primera reunión con las armas levantadas. El presidente expuso su planteamiento y dijo que los Presupuestos los iba a articular en torno a cuatro ejes horizontales: la transformación digital, la transformación ecológica, la cohesión demográfica y la igualdad de género. A nosotros nos parecen bien todos ellos, son parte de nuestras reivindicaciones.

–La negociación de los PGE se prevén duras y con algún veto entre formaciones. ¿Ustedes vetan a alguien?

–Nosotros solo argumentamos que tienen que ser con el mayor apoyo posible. No vamos a ejercer vetos previos. Hay que esperar al borrador pero exigiremos que se plasme lo pactado en la investidura y que sean unas cuentas en las que la mayoría de las formaciones se puedan ver reconocidas.

–¿Prefieren la «vía Arrimadas» o que se firmen con Esquerra?

–Sería muy correcto conseguir que ERC y Cs los apoyaran porque estamos en un momento singular en que se debe intentar evitar el componente ideológico – aunque es difícil–. Requieren de un gran consenso para solventar la grave crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país. Además, tenemos la suerte de que la solidaridad europea va a hacer que vengan unos fondos de recuperación importantes y para aprovecharlos requiere que hagamos unos Presupuestos adecuados para ir en la senda correcta.

–¿Qué opinan de los debates en el hemiciclo en torno a la Jefatura del Estado y los cambios en la Constitución?

–Las prioridades son salir de la crisis y hacerlo de una manera potente, recuperando todo el tejido productivo que ha quedado dañado. No estamos en un momento de poder dedicar el tiempo a filosofar. Tenemos que solucionar los problemas cotidianos y diarios en nuestros territorios. Nos parece que no es el momento de plantear cambios sobre una norma –la Constitución de 1978– que nos ha brindado 40 años de convivencia pacífica y un largo periodo de prosperidad.

–Unidas Podemos presentó una PNL para exigir que el CIS pregunte por la valoración de la Monarquía, ¿cree que es conveniente?

–Que se pregunte o se hable no nos parece que deba causar trastornos, sí que es verdad que estos pequeños pasos parece que se encaminan en una dirección conjunta: erosionar la jefatura del Estado y el sistema constitucional. No podemos dedicar los esfuerzos y la capacidad intelectual del país a debatir sobre un tema que tenemos solucionado y que está funcionando muy bien. Hay otras urgencias.

–¿Ha cumplido Sánchez alguno de los acuerdos incluidos en el Pacto de Investidura que firmó con ustedes?

–Ese acuerdo esta periodizado.Bien es cierto que este año como consecuencia de la pandemia algunas promesas podrían aplazarse o retrasarse porque la administración ha estado cerrada varios meses. Sí que hemos mantenido reunidos periódicas, tal y como recogía el acuerdo y en principio el Gobierno mantiene todos los compromiso. De hecho, ya han adjudicado el tramo de la A-68 (El Burgo-Fuentes) después de que se lo volviésemos a pedir.

–¿Han tenido que presionar?

–Le instamos a que lo adjudicara porque el procedimiento administrativo se había reiniciado tras el parón por la pandemia.

–¿Que le ha sorprendido de su aterrizaje en la Cámara Baja?

– Nos sorprendió que se empezó la legislatura con un tono muy bronco de enfrentamiento, muy visceral, en el que se ponía lo ideológico por encima de todo. No se juzgaba lo que proponía algún partido si no ideológicamente. Luego, realmente, en los pasillos o conversaciones más normales, no era tan así. Siempre hay un cierto grado de teatralizar, pero claro, se nos hacía un poco cuesta arriba.