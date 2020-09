“Caso Kitchen”: Rajoy se exculpa y descarga en el «número dos» de Interior el espionaje

Mariano Rajoy guarda silencio en público sobre las novedades que se están conociendo del «caso Kitchen», y que afectan a su equipo y a él mismo. Sin embargo, los canales que ya utilizaba en Moncloa han empezado a hacer circular una teoría exculpatoria que carga toda la responsabilidad sobre el «número dos» de Interior, Francisco Martínez, por la presunta relación personal, «demasiado íntima», que llegó a tener supuestamente con el entonces comisario de Policía José Manuel Villarejo. Esto es lo que dicen las voces que hablan por el ex presidente del Gobierno.

El entorno de Rajoy ha puesto en marcha el contraataque: él no sabía nada y el problema fue que el «dos» de Interior intimó «demasiado» con Villarejo, y por su cuenta y riesgo montaron esta operación «parapolicial», en la que los investigadores implican a ministros del Gobierno de Rajoy y al máximo responsable policial Eugenio Pino. Hay mensajes e informaciones que desmienten esta teoría, pero es el argumentario de defensa del ex líder popular.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el encargo consistió en captar al chófer empleado por el ex tesorero Luis Bárcenas y su mujer, Sergio Ríos, para que éste llevara información sensible que guardaba el matrimonio sobre el PP. En esta operación había participado Villarejo, que parece que estaba dispuesto a utilizar a su vez la información para protegerse y chantajear al partido de Rajoy y al Gobierno si algún día lo necesitaba.

«Él no conocía, él no sabía, Villarejo obró por su cuenta, y Paco [Martínez] se equivocó al traspasar la raya y hacerse demasiado amigo de Villarejo», cuentan desde ese entorno suyo, que estaba con él en Moncloa, y con el que sigue manteniendo una estrecha relación personal.

Rajoy echa balones fuera y hasta ahora ni siquiera ha salido a defender a ninguno de los miembros de su Gobierno señalados en la «diana». Pero aunque quiera mantenerse al margen, tendrá que exponerse, lo desee o no, al escaparate público. El PSOE y Unidas Podemos han confirmado, como anunció ayer este periódico, que Mariano Rajoy estará en su lista de comparecientes en la comisión parlamentaria de investigación del «caso Kitchen».

Y la parte morada también pretende citar al presidente del PP, Pablo Casado, aunque no tuviera ninguna responsabilidad en el Gobierno sujeto a la fiscalización política del Congreso. La justificación es un tanto enrevesada: «que fue elegido presidente del PP con los votos de Cospedal y pactó la Ejecutiva con ella». Suena a excusa política para enfangar a la actual dirección del partido con unos hechos de los que ni participaron ni tuvieron conocimiento. Mientras que, a la vez, sin embargo, en esa práctica de ver sólo la paja en el ojo ajeno la mayoría de izquierda vete «sine die» la comisión de investigación sobre la consultora Neurona y la financiación de Podemos.

El PP está en «shock» ante las informaciones que apuntan a una suerte «de mafia» que coloca al ex presidente del Gobierno al borde del precipicio porque, aunque no ha sido imputado, «podría serlo si sus subalternos deciden señalarle al tanto de la operación».

«No vale esto de que Villarejo trabajaba para todos los Gobiernos, nosotros, como Gobierno, con su presidente al frente, tenemos una responsabilidad directa en haber mantenido una organización que parece que se dedicaba a espiar a Bárcenas, con el uso de fondos reservados, y que a su vez montaba también operaciones contra los adversarios políticos», lamenta un presidente autonómico del PP.

El retrato que deja la investigación judicial lleva a que el partido contraponga esta situación con la «desidia» con la que Mariano Rajoy manejó los casos de corrupción durante su etapa. El PP dice que quiere creer que no es cierto lo que se está publicando, y asume que aunque puede no suponer una convulsión electoral en la periferia, porque los ciudadanos están superados por la pandemia, la crisis económica y social, sin embargo, sí daña la imagen, descoloca la agenda y les deja sin discurso.

«Vuelve a cuestionar a toda la organización y reactiva a la izquierda y a su militancia». «¿Dónde están los protagonistas de aquella etapa? No sólo dejan un erial como herencia, sino que además no hay nadie que parezca que es capaz de dar la cara, si no lo hacen por ellos, al menos sí por el PP actual», se queja un miembro de la dirección popular.

En el principal partido de la oposición reconocen que «el asunto es muy turbio, y que tiene muy difícil administración». Casado tiene que desvincularse, pero, al mismo tiempo, al afectar a una figura histórica del partido, debe hacerlo con suficiente mano izquierda para no generarse más problemas. Rajoy no tiene apoyos entre los «cuadros» del partido porque han sido en su mayoría renovados, pero en algunos sectores de las bases sí hay querencia por su figura.

Ayer, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, salió en defensa de la honorabilidad del ex presidente del Gobierno y destacó que, de momento, «sólo hay un informe» de la Fiscalía, por lo que hay que respetar la presunción de inocencia.

En un acto en el Club Siglo XXI, Pastor, que sigue manteniendo una estrecha relación con Rajoy, reconoció que habla con frecuencia con él y que sigue los consejos que le da. Además, recordó que se han sobreseido presuntos casos de corrupción que han llenado páginas en los medios de comunicación durante años.

La ex ministra es una de las pocas figuras del «marianismo» que la nueva dirección del PP ha mantenido en activo y en primera línea. Además, con la caída de la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, Pastor fue promocionada, igual que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Hasta ahora, Casado sólo se ha referido a este delicado asunto para subrayar que ni él ni nadie de su equipo tuvieron nada que ver con los asuntos que están judicializados porque ni siquieran estaban en primera línea.