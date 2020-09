El PP defiende las medidas de Ayuso: “Sánchez no ha hecho nada frente a la segunda oleada”

El Partido Popular ha querido dejar claro su posición sobre las restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid en 37 zonas básicas de salud tras las críticas recibidas y sale en defensa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que mantendrá el próximo lunes una reunión con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Los populares destacan que la competencia exclusiva frente a la pandemias declaradas internacionalmente es del Ministerio de Sanidad según la Ley de Salud Publica 33/2011 aprobada por el Gobierno de Zapatero. Por ello, tildan de “indmisible” la derivación de responsabilidad del Gobierno a las comunidades. Subrayan que Sánchez “ha tardado seis meses en venir a interesarse de su responsabilidad a pesar de que Ayuso se lo lleva pidiendo en diez conferencias de presidentes” y hacen una comparativa: “Es como si Ayuso va a un alcalde a decir que le va a ayudar a mejorar su colegio. Le diría: pero si es tu competencia! Pues eso”, destacan.

62 millones de pasajeros por Barajas

Fuentes del partido defienden que Madrid “no es otra región más”, ya que la estructura radial del Estado hace que por las autopistas, trenes y Barajas lleguen a Madrid ( casi 62 millones llegaron en 2019 por Barajas) millones de ciudadanos de toda España y del extranjero “sin ningún control de la administración competente que es la nacional”. Solo por Barajas, apuntan, “pasan millones de pasajeros al año que no son controlados por el Estado” por lo que se preguntan cómo se pretende decir que “se ha tardado. -Solo por Barajas entraron en 2019 casi 62 millones de pasajeros-

“Sánchez se ha negado a modificar la legislación, como le llevamos pidiendo medio año, para poder limitar la movilidad de forma efectiva sin volver a un confinamiento total que sería ruinoso”, destacan fuentes del PP.

En sus argumentos tiran de legislación vigente y destacan que “la limitación de movimientos depende de la jurisdicción contencioso administrativa lo que ha lastrado y retrasado la efectividad en las medidas”.

Delegación del Gobierno ha estado más preocupada de preparar una moción de censura a Ayuso que de ayudar a contener la pandemia Indican fuentes del PP

Madrid, no cuenta con un cuerpo de policía autonómica, lo que “hace que cualquier restricción de movilidad, aforos o accesos dependa de la Delegación del Gobierno ”un organismo que, critican, “ha estado estos meses más preocupada de preparar una moción de censura a Ayuso que de ayudar a contener la pandemia”.

Desde Génova recuerdan que Sánchez declaró la derrota de la pandemia el 4 de julio y pidió “salir a disfrutar de la nueva normalidad”. Critican que "no han hecho nada frente a la segunda oleada, ni han armonizado mecanismos de respuesta en una pandemia que no entiende de límites autonómicos, menos aún en una región que recibe a millones de ciudadanos de otros lugares y que tiene una densidad demográfica y una movilidad poblacional sin parangón en toda España. Y es que, “ni siquiera las cifras han sido homologadas” cuando, durante días el número de contagios y muertos declarados por Madrid eran superiores al total nacional algo que atribuyen a que por un lado se hacen más pruebas que el resto, “pero sobre todo porque el Estado no da cifras reales”.

Situación “límite” en otras comunidades

Los populares cargan contra el “foco mediático” dirigido desde Moncloa, “que hace que nadie hablara de la situación límite de Aragón y Rioja de estas semanas, ni del confinamiento de zonas burgalesas ni tampoco de la incidencia real que encabeza aún Castilla La Mancha".