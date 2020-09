El fiscal Navajas acusa a Consuelo Madrigal de tratar de “influirle” en el caso de las querellas contra el Gobierno

El pasado 14 de septiembre, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas Ramos, remitía al Tribunal Supremo un informe sobre las veinte querellas interpuestas contra los miembros del Gobierno por la gestión de la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, en el que pedía la inadmisión de todas y cada una de ellas. Muchas fueron las críticas que se elevaron contra Navajas, al que acusaron de seguir las directrices de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Hoy, ha querido defenderse: “La Fiscalía del Estado no ha intervenido para nada, ni por activa ni por pasiva”.

En una entrevista en “Más de Uno”, con Carlos Alsina, Navajas ha asegurado que “no convocó la junta de fiscales de Sala para no tener que excluir a compañeros que son esclavos de su ideología, en este caso”. Y ha acusado a estos compañeros de ir a su despacho a “aconsejarle e influirle” de cómo tenía que actuar en este caso. Lejos de quedarse ahí, ha acusado directamente a la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, de estar “contaminada”. Y para reforzar su argumentación, ha recordado que tiempo después, Madrigal publicó una “soflama contra el Gobierno”

Navajas responde a las críticas que hablan de “un informe mal elaborado e impreciso” y asegura que el Supremo pondrá a cada uno en su sitio. Asegura que no es el más tonto de la clase y que se trata de un trabajo reflexivo y muy meditado en el que Dolores Delgado “no ha intervenido para nada, ni por activa ni por pasiva”. No pretende que la opinión pública le crea por un acto de fe, pero reitera que “no ha habido reuniones privadas con la fiscal general del Estado” y que desde el principio Delgado le dijo: “Tú eres el responsable”, ya que hay causas en las que ella no puede intervenir.

“Los querellantes no llevan razón”

“Mi informe no respalda las actuaciones del Gobierno ni olvidar a las víctimas”, señala Navajas, antes de tirar de hemeroteca y asegurar que su porcentaje de exito es del 100%. “El Supremo siempre me ha respaldado”, asegura el teniente fiscal del Supremo, y aunque sigue teniendo claro que “los querellantes no llevan razón, las víctimas deben ser redimidas moral y económicamente, pero no por vía penal”. Asimismo, ha asegurado que las denuncias contra el Ejecutivo por la gestión del coronavirus, seguirán el mismo camino que las querellas. Asimismo, ha insinuado que viendo de dónde procedían estas querellas, el resultado parecía más que evidente.

En el “caso Dina”, Navajas ha asegurado que lo primero que hubiese hecho sería apartar al fiscal del caso y mandarle a su lugar de destino. Se trata de una Fiscalía sensible, en la que los fiscales manejan información sensible.

Sobre el Rey Emérito, aplaude al fiscal que lleva este caso. El fiscal Campos, del que asegura ser un “muerto para las filtraciones”. A su juicio, la figura de Don Juan Carlos, para los que tienen una edad como él, estaba en las alturas, en los altares. Las informaciones que están saliendo son, en su opinión, “escandalosas”, pero se confiesa monárquico, más alla de la “conducta reprobable” del Rey Emérito.