Iglesias se jacta de que su familia “no tiene problemas económicos” y el Senado estalla en risas

Reprobación total contra el vicepresidente del Gobierno este martes en el Senado. Pablo Iglesias se disponía a defender la injusticia que a su juicio viven las familias monoparentales por no poder disfrutar de los beneficios de ser familia numerosa al completo. Aprovechaba además, a confirmar que su vicepresidencia está trabajando en una ley de diversidad familiar para suplir estas deficiencias y poder recibir los beneficios. Sin embargo, el vicepresidente utilizó para su defensa, contestando a una senadora del PNV, un argumento que se le volvió en contra y el Senado se encargó de censurarle.

"Yo esto lo conozco muy bien. Mi pareja tenemos derecho a ser familia numerosa. Pero como no estamos casados resulta que este derecho solo lo puede disfrutar uno de los dos progenitores”. Y añadía: “En nuestro caso, no tenemos ningún problema económico”, respondía a la senadora María Isabel Vaquero. Una frase que pronto se le volvió en contra y que provocó las burlas y las risas del resto de senadores presentes. Ante los murmullos y risas, el vicepresidente cambió el gesto para reprobarles: “El nivel de desfachatez de sus señorías en sede parlamentarias tiene pocos precedentes. Entiendo que el tema no les interese, pero podían guardar un mínimo las formas de la cortesía parlamentaria; no les estoy respondiendo a ustedes”, espetó entre aplausos de los suyos antes de proseguir con la respuesta parlamentaria.