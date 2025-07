Las prácticas de Paco Salazar agitan 'Espejo Público': "El feminismo del PSOE es solo de escaparate"

Durante el tiempo de análisis político en 'Espejo Público', se vivió una encendida discusión entre la activista Afra Blanco y Jaime de los Santos, vicepresidente de Igualdad y Educación del Partido Popular, a raíz de la polémica que envuelve a Paco Salazar. Acusado de comportamientos inapropiados y presuntamente de acoso sexual, el caso ha sacudido a la militancia socialista y ha desatado un terremoto político y mediático. Afra Blanco reclamó una respuesta clara y firme del Partido Socialista, asegurando que, si existía un canal de denuncias interno, este no fue percibido como seguro por las posibles víctimas. Su tono fue combativo, demandando que no se banalizara el caso como si se tratara de un simple comportamiento baboso, sino como un posible delito de acoso sexual. Blanco también denunció la falta de vehemencia en algunos sectores del PSOE al abordar el asunto, y reclamó que la respuesta institucional no se limite al feminismo de escaparate.

Falta de contundencia

Jaime de los Santos, aunque coincidió en la gravedad de los hechos, no escatimó críticas hacia el PSOE y sus supuestas contradicciones en materia de igualdad. El vicepresidente popular lamentó que desde el partido socialista se tildara de “clamor” una situación que, según él, se ha negado públicamente por diferentes dirigentes. El debate escaló de tono cuando ambos se interrumpieron, lo que llevó a Blanco a pedir respeto: “¿Tú entrevistas o yo soy igual que tú en esta mesa?”, espetó visiblemente molesta. A pesar del consenso general en considerar a Salazar un “sinvergüenza”, como lo calificó Blanco, la tensión giró en torno a la forma en que se gestiona políticamente este tipo de escándalos y la responsabilidad institucional para crear entornos seguros para las mujeres. Carmen Morodo, periodista de LaRazón presente en la mesa, intervino para remarcar que el feminismo del PSOE “es solo de escaparate”, denunciando que muchas veces solo se actúa cuando hay una presión mediática evidente.

La expresidenta andaluza Susana Díaz también se sumó a la conversación con una reflexión crítica: reconoció no conocer personalmente a Salazar, pero lamentó que muchos “escucharon cosas” y no actuaron. “Si tú lo escuchas y no haces nada, entonces eres cómplice”, dijo con vehemencia, criticando el silencio cómplice en torno a comportamientos machistas. Díaz insistió en que el feminismo no es colocar mujeres en altos cargos, sino garantizar sus derechos. Carmen Morodo cerró la discusión con una reflexión demoledora: “Todo esto nos lleva a preguntarnos qué sabía el presidente del Gobierno y qué importancia le dio a estas actitudes”, espeto finalmente la Subdirectora de LaRazón.