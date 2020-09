Los jueces exigen a Sánchez «la verdad» de la ausencia del Monarca en la entrega de despacho a los jueces

La ausencia de Felipe VI el próximo viernes en la Escuela Judicial de Barcelona el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces ha «levantado» no sólo a gran parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sino a las asociaciones judiciales. Será la primera vez que el Rey no acuda este acto desde que accedió a la Jefatura del Estado en el año 2014.

El motivo de tal ausencia, según la «versión oficial», es que no se puede garantizar la seguridad del Rey en ese acto. Ante ello, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura considera «muy preocupante que en un Estado de Derecho, el Gobierno declare su incapacidad para garantizar la seguridad del Jefe del Estado en un acto institucional en la Escuela Judicial de Barcelona, la máxima Autoridad de la Nación».

Y más aún, añade la APM, si con ese argumento de la seguridad lo que se pretende en realidad es «disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución».

Por ello, exigen al Ejecutivo que aclare las verdaderas razones de la ausencia de Felipe VI y, en su caso, «adopte las medidas necesarias para velar por el normal desarrollo del acto y por la seguridad e integridad física de todos los asistentes y, en particular, de los compañeros que integran la nueva promoción de jueces» de la nueva promoción.

Por su parte, Jorge Luis Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, segunda en número de asociados, también expresó sus dudas de que el motivo real de la suspensión de la presencia el viernes de Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces sea por un motivo de «seguridad». «¿Cómo no se va a garantizar de todos los que iban a acudir al acto»? se preguntó al respecto.

Por ello, expresó el «malestar y preocupación» de su asociación porque no se han dado realmente las «razones por las que no estará» el Rey en el citado acto, a la vez que reclamó que se diese cuenta de los reales motivos de ello, «ya sea por el Consejo General del Poder Judicial o por el Gobierno o por quien corresponda». Pero, en todo caso, sí quiso dejar un mensaje muy claro: «Si la decisión de que no vaya es por motivos políticos, sería algo inaceptable, porque el Poder Judicial es el único de los poderes que está al margen de la política». Y por todo ello, concluyó, «esperamos una respuesta seria, completa y creíble».

Por su parte, desde la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se hace sin embargo una llamada a evitar crear polémicas y problemas donde quizá no los haya, porque se desconocen los motivos que han llevado al Rey a no participar en el acto.

«A veces, ante situaciones excepcionales, como la pandemia, se adoptan medidas excepcionales», manifestó a Efe su portavoz, Ascensión Martín, quien considera que a su juicio, la presencia de Felipe VI sería deseable, pero que su ausencia no va a empañar el acto ni la ilusión de los nuevos jueces tras años de esfuerzo.

Por último, desde el Foro Judicial Independiente también se expresó el profundo malestar por la ausencia de Felipe VI en Barcelona, toda vez que es quien, «en su condición de Jefe del Estado y máximo representante del mismo, presida un acto de tanta importancia para los nuevos jueces quienes, siguiendo el mandato constitucional, administrarán Justicia en su nombre»; y pidió «explicaciones sobre lo sucedido» y los motivos reales de esa ausencia del Rey.