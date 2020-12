PP, Ciudadanos y Vox han cargado contra el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska por “perder la dignidad” en la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y aceptar “pagar la cuenta” autorizando más de un centenar de acercamientos de presos de ETA a cárceles más cercana al País Vasco.

En el debate de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, el PP se dirigió directamente al titular de Interior a quien afeó que saque adelante las cuentas públicas con el apoyo de ERC y EH Bildu porque éstas “se pagan con sangre” después de que este defendiera la inversión de su departamento como un modelo de “seguridad humana y de compromiso con el bien público”. “Si todavía le queda vergüenza, paralice el traslado de Kantauri”, le pidió la diputada popular Ana Belén Vázquez, al tiempo que preguntó a Grande-Marlaska cómo se atreve a acercar a este etarra a la misma cárcel en la que trabajaba cuando fue secuestrado en 1996 José Antonio Ortega Lara.

Más dinero para cargos que para material

La diputada de Vox Macarena Olona tildó a Marlaska de “mamporrero” y “traidor” a la memoria de las víctimas y a sus “compañeros togados”. “Así rezará su epitafio político”, le auguró. Le acusó de “indecencia personal” al permitir que “el sello de ETA cierre los Presupuestos” y recordó las palabras del ex presidente del Gobierno, Felipe González cuando dijo que “no se puede pactar un proyecto de país con quienes no creen en el país como proyecto”. “Gracias, nosotros sí le reconocemos”, dijo en alusión al ex presidente.

Olona reprochó a Marlaska las partidas destinadas en Interior y el hecho de que solo se haya destinado 100.000 euros para material antidisturbios. “Su inepta directora general de la Guardia Civil, -María Gámez-cobra más en un año”, le espetó. También le recordó que la inutilidad de sus presupuestos desciende en 200 a los agentes dedicados a la protección contra la violencia de género.

También, la diputada de Vox culpó al titular de Interior de “acusar falsamente de un delito” al coronel Diego Pérez de los Cobos cuando le cesó acusándole de la filtración de un informe sobre la manifestación del 8-M, algo de lo que no se han hallado pruebas de ello. “Usted es el que filtra”, le ha dicho Olona en alusión a unos datos publicados en prensa que afectan a su compañero Ignacio Gil Lázaro y con los que indicó se está atacando a “los 52 diputados de Vox y a sus cuatro millones de españoles”.

“Pasará a la historia como el primer ministro de Interior que ha aplaudido a ETA en este hemiciclo, que le ha reconocido como interlocutor democrático, que ha permitido que la acción sangrienta les haya servido para conseguir sus objetivos: presos por presupuestos”. Unas cuentas que indicó Olona saldrán adelante “gracias a los 175 beneficios carcelarios concedido a los 229 etarras que cumplían condena en 2018″.

Por su parte, PP y Ciudadanos criticaron a Vox por no participar en la negociación de enmiendas a los Presupuestos. El partido de Inés Arrimada y UPN también se mostraron muy críticos con los acercamientos por el acercamiento de etarras y pusieron en duda que los 807 millones del acuerdo de equiparación salarial completado con el pago del tercer tramo suponga una “equiparación real”, porque aún persisten las “importantes diferencias retributivas” con los Mossos d’Esquadra, informa Ep.