El ex presidente del gobierno, Felipe González, ha criticado este jueves al Gobierno de coalición. Considera los apoyos que está recabando para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado “tienen implícitas unas contradicciones que no permiten hacer un proyecto de país”.

En una entrevista en el programa Más de Uno de Onda Cero, con motivo del 30 aniversario de la emisora, González ha insistido en que “ni ERC ni Bildu están interesados en un proyecto que fortalezca a España como espacio público compartido”. Y lo mismo sobre el vice presidente segundo, Pablo Iglesias, cuya estrategia, dice, “es llevarnos a un estado plurinacional”. En su opinión, no se trata de interlocutores que no son válidos, y ha destacado que cualquier tipo de nacionalismo no es progresista: “No es progresista ni es de izquierdas querer romper España”.

El que fue presidente del Gobierno en 1990 ha cargado duramente contra la actual portavoz de los socialistas en el Congreso de los diputados, Adriana Lastra, por sus comentarios en los que deslegitimó a la viaja guardia socialista asegurando que escuchaba a “los mayores”, pero que ahora era el turno de una generación más joven: “A mí no me van a mandar callar”, ha espetado el expresidente. De hecho ha recordado que “siempre ha estado activo en mi preocupación política y hablo cuando considero que debo hablar. Y cuando alguien no coincide me gusta que me de argumentos”.