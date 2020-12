La mayoría cree que el Gobierno no gestionó bien la pandemia

El año más duro que nos ha tocado vivir hasta la fecha. 2020 será difícil de borrar de nuestra retina por razones obvias. Es el año en el que la pandemia lo cambió todo y también el que nos sacó los colores como sociedad (en algunos aspectos ) y en el que nuestra clase política no supo estar a la altura de las circunstancias. Pocos creen que llegará la normalidad en 2021, pese a que el inicio del plan de vacunación contra la covid -19 se ve como el principio del fin de la pandemia. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta de NC Report para LA RAZÓN en la que se hace balance del año que termina y en la que, por otro lado, los encuestados valoran que la sanidad española ha estado a la altura.

La singularidad de este año queda reflejado en un dato bastante revelador: el 84,5 por ciento de los encuestados cree que 2020 ha sido el año más duro que recuerda mientras que hay un escaso 15,5 por ciento que opina lo contrario, según este análisis demoscópico realizado entre los días 28 y 30 de diciembre. Es más, el 68,8% asegura no ha tenido una Navidad normal frente al 31,2 que dice que no ha cambiado sus tradiciones en estas fechas tan señaladas y familiares.

La improvisación y lenta reacción del Gobierno a la hora de actuar y tomar medidas rápidamente para neutralizar al virus tienen su efecto directo en la opinión que los participantes en este sondeo vierten sobre la gestión del Gobierno. La mayoría –un 53,1%– piensa que el Gobierno no ha realizado un buena gestión de la crisis sanitaria frente a un 37,7 por ciento que cree que sí lo ha hecho y un 9,2 por ciento que no sabe qué responder. Tampoco el papel de la oposición sale bien parado. Casi seis de cada diez encuestados –el 59,5 por ciento– considera que no ha hecho un buen papel. No en vano, la crispación se ha adueñado este año del Hemiciclo, precisamente, cuando más profesionalidad y altura de miras se le requería a la clase política. Así, solo el 24,7 cree que la oposición ha estado a la altura y un 15,8 por ciento prefiere no contestar.

Encuesta balance 2020

Por otro lado, la pandemia le estalló al primer gobierno de coalición de la historia de la democracia de España tan solo dos meses después de que echara a rodar. Para la mayoría, un 57,2 por ciento, este Ejecutivo bicéfalo no ha funcionado. No en vano, en algunos asuntos como los desahucios o la subida del salario mínimo interprofesional ha habido dos veces distintas en el seno de la Ejecutivo. Solo tres de cada diez cree que el Gobierno de coalición ha funcionado.

La frustración y desaliento se han apoderado de la mayoría de los encuestados. Pese a aquellos mensajes optimistas que lanzó el Gobierno en medio del confinamiento del mes de marzo en los que aseguraba que saldríamos más fuertes de la pandemia, lo cierto es que siete de cada diez participantes en este estudio de NC Report asegura que no hemos salido mejor frente al exiguo 18,9% que opina que sí. En la misma línea, pese a que la mayoría confía en que con la llegada de la vacuna empieza el fin de la pandemia, son la minoría los que aseguran que en el año que empieza volveremos a la normalidad. En este sentido, el 61,8 por ciento de los participantes asegura que en 2021 no volverá la vida normal. Es decir, seguiremos utilizando mascarillas, nuestros movimientos continuarán restringidos y la distancia social continuará rigiendo nuestros encuentros personales. Solo el 26,3% de los encuestados cree que el próximo año volveremos a la vida normal frente al 11,9% que no sabe qué contestar. Por otro lado, el inicio del plan de vacunación puede considerarse como la gran noticia positiva de 2020. De hecho, el 72,1% de los participantes en esta encuesta de NC Report para LA RAZÓN confía en que la vacuna sea el principio del fin de la pandemia frente al 16,1% que opina lo contrario.

A la crisis sanitaria, hay que añadir la fuerte crisis económica derivada de la hibernación de la economía y de las medidas drásticas para frenar la expansión de la covid -19. Llama la atención que pese a la caída del PIB y la destrucción del empleo, el 64,4 por ciento asegura que no ha sufrido las consecuencias económicas del virus frente al 35,6 por ciento que sí. Sin embargo, el 46,6% opina que la economía no mejorará en el próximo año frente al 37,3% que cree que llegará la recuperación en el próximo ejercicio.

En los primeros meses de la pandemia los sanitarios y la sanidad española empujaron contra viento y marea para evitar el colapso del sistema. Ese esfuerzo se ve reflejado en la valoración que los encuestados dan a la sanidad española. Siete de cada diez asegura que ha estado a la altura frente al 23,2% que cree que no. Un 5% de los encuestados prefiere no contestar. En el lado opuesto, el trato que la sociedad ha brindado a los profesionales de la salud recibe consideraciones dispares. Para una mayoría ajustada del 51,8%, la sociedad ha sido generosa con los sanitarios mientras que un 45,1% opina lo contrario. Sirva como imagen para reflejar esta repuesta el progresivo descenso al apoyo mediante aplausos a los sanitarios durante el confinamiento.

Por último, el sondeo, que ha constado de 1.000 encuestas, también pregunta por la incidencia de la covid-19 en los participantes. Casi nueve de cada diez (89,2 por ciento) asegura no haber tenido la covid-19 frente a un 10,8 por ciento que sí la ha pasado.