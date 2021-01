¿La alerta de la UE aleja las catalanas?

La Unión Europea lanzó ayer un contundente mensaje a los países miembros con el objetivo de detener los contagios por coronavirus. Instó a las regiones europeas más afectadas a que queden aisladas del resto de territorio comunitario, así como que solo se permitan los viajes que sean esenciales. Para ello dotó a los países de un nuevo umbral de aislamiento para aquellas regiones con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 500 casos por 100.000 habitantes. Si echamos un vistazo al mapa español, prácticamente ninguna comunidad se salvaría del aislamiento. A menos de 20 días de que se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña, la comunidad presenta datos preocupantes. Los expertos consultados son claros en advertir que no deberían celebrarse los comicios. «No podemos pedir a la gente que no se reúna en sus casas y celebrar elecciones en plena transmisión comunitaria», alertan.

¿Qué comunidades en España se salvan y cuáles no de la recomendación europea?

La mayoría de comunidades registran tasas mucho más altas que la nombrada por Bruselas. Extremadura obtiene los peores datos a nivel nacional con 1381, 37 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue de cerca Murcia con 1371,91 casos. Según el informe publicado por Sanidad ayer, solo Asturias, Cantabria, Canarias, Navarra y País Vasco anotan cifras menores.

¿Cuál es la incidencia del virus en Cataluña?

639,67 casos por cada 100.000 habitantes. Es cierto que no es la comunidad que registra peores datos, pero, los expertos sanitarios consultados por este diario recuerdan que sobrepasar los 500 casos supone que hay «transmisión comunitaria». De hecho, 5.287 pacientes están hospitalizados en las UCIS catalanas, 784 presentan Covid, ocupando el 49,87% de las camas de las Ucis. En las últimas 24 horas se han producido 321 ingresos Covid y 226 altas.

Con estos datos epidemiológicos, ¿deberían aplazarse las elecciones?

Los expertos consultados manifiestan sus peores temores ante la celebración de las elecciones. Ateniéndonos sólo al ámbito sanitario recuerdan que Sanidad fijó el límite de 250 casos por cada 100.000 habitantes como cifra límite para contener el virus. «Creo que no es pertinente movilizar a la población en estos momentos para salir a la calle a votar o a un encuentro social del tipo que sea», refrenda Ángel Gil de Miguel, decano de la Universidad Rey Juan Carlos en la Facultad de Ciencias de la Salud. Según explica, la cifra de incidencia catalana significa que «ya no se puede controlar el virus». Es por ello que desconfía en su idoneidad. «Supone, a lo mejor, coger el transporte público para ir a votar. Además, a este tipo de actos la gente suele acudir en familia o se suelen formar corros en las afueras del centro electoral», advierte.

¿Habría que confinar a partir de 500 casos x 100.000 habitantes como dice la UE?

Así lo opina el epidemiólogo y profesor de la escuela andaluza de salud pública, Joan Carles March Cerdà. «Me parece bien el confinamiento a partir de 500 casos diferenciando provincias». En cuanto a si las elecciones catalanas son acertadas cree que «si la gente siguiera los consejos de distancia física en la espera, si las mesas están provistas de paneles y todos portan mascarillas FFP2 se podrían celebrar». Pronostica que ello no se cumplirá. «No tiene sentido hacer elecciones porque habrá incremento de contagios», opina. Recomienda «no jugar con elecciones en un momento de colapso en los hospitales».

¿Ante los datos de la Covid, podrían suspenderse las elecciones catalanas si se producen más restricciones?

El Tribunal Superior de Justicia suspendió el decreto del Govern que anulaba la convocatoria de los comicios. Según explica el experto en Derecho Constitucional Ibor Fernandes, aún podrían volver a suspenderse en el caso «de que no pueda garantizarse el normal desarrollo del ejercicio fundamental a la participación política». Es decir, «si no se prevén los medios oportunos para que el ejercicio del derecho al voto no sea violentado», respalda. Eso sí, el experto cree que la suspensión debe depender no tanto de los datos de la Covid, sino de las condiciones de seguridad de las que dispongan las comunidades. Las que planteó la Junta Electoral Central para prevenir contagios en las elecciones gallegas y vascas.