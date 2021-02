El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid una querella contra la abogada del rapero Pablo Hasel por un delitos de injurias y calumnias y piden que se investigue las declaraciones que hizo dicha letrada en medios de comunicación.

El SUP asegura que las palabras que empleó no son una “crítica al funcionamiento de las instituciones” sino que supone “difamación general y gratuita de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el ánimo de dañar la imagen, prestigio y honradez de los miembros que las integra”.

La denuncia recuerda que la abogada habría proferido expresiones que pudieran tener la consideración penal de calumniosas e injuriosas cuando se refirió a la actuación policial como “las torturas que se cometen día sí y día también en los cuarteles de la Guardia Civil y en todos los Cuerpos de Seguridad del Estado”. También, recuerdan, afirmó que España ha sido condenada por las torturas cometidas por, entre otros, la Policía Nacional. “Estas afirmaciones no solo son falsas sino que han generado alarma social y se han constituido en el caldo de cultivo de manifestaciones violentas en la vía pública”, destacan desde el sindicato policial.

“Extramuros”

El documento del SUP presentado en el juzgado de instrucción de guardia recuerda que “aunque la denunciada, Señora Matamoros, recibiera esa información sobre el maltrato policial en el ejercicio del derecho de defensa, ello no es óbice para considerar que, desde el momento en que la denunciada decide realizar tales manifestaciones públicas, ella misma se sitúa extramuros del amparo constitucional” por lo que no puede quedar en la impunidad.

Además, recuerdan que si las manifiestaciones de la abogada de Hasel fueran ciertas, “el Ministerio Fiscal debería investigar para depurar las responsabilidades a que haya lugar en el ámbito institucional”. En segundo lugar, destacan “porque de confirmarse que se trata de manifestaciones vertidas públicamente con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, y/o lesionan gravemente la dignidad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, debería recibir el paliativo penal del ius puniendi que evite que personas como la denunciada, ávida de notoriedad pública, al hacerse su propaganda en la televisión a costa de la difamación, pueda erosionar el crédito y la mejor valoración que los ciudadanos tienen de la Policía Nacional”.