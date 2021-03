El PSOE vuelve a salvar a Podemos al vetar la comparecencia de la abogada morada que denunció el “caso niñera”

El PSOE ha vuelto a salvar esta mañana a Unidas Podemos de tener que responder en sede parlamentaria ante las acusaciones de la ex abogada de Podemos, Mónica Carmona sobre irregularidades presuntamente cometidas por el partido del vicepresidente segundo Pablo Iglesias.

PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría en la Mesa de la Comisión de Calidad democrática del Congreso de los Diputados, es por ello que han vetado con sus votos las nuevas peticiones de comparecencia del PP que quería llamar a la ex abogada de Podemos Mónica Carmona, que ha denunciado, entre otras, la presunta utilización de una persona “a sueldo del partido” que habría ejercido en 2019 de niñera de los hijos menores de la hoy ministra de Igualdad, así como el presunto cobro por parte del actual vicepresidente Pablo Iglesias “de las costas procesales” de un juicio en Pamplona en 2016 en el que fue defendido por la letrada de la formación Marta Flor.

El PP también había solicitado recabar el testimonio de la ex subdirectora general de Reclamaciones el Consejo de Transparencia, Esperanza Zambrano, cesada por el nuevo equipo propuesto por el Gobierno. Los ‘populares’ habían solicitado que Zambrano compareciera para exponer sus ‘recetas’ para mejorar la independencia de los órganos reguladores e independientes, como el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Ya habían frenado la comparecencia de Calvente

La Mesa de la comisión está compuesta por su presidente, el líder de Más País, Íñigo Errejón, y por dos diputados del PSOE, uno del grupo confederal y otro del PP. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el representante ‘popular’ Jaime Olano, se quedó solo en defensa de sus peticiones, mientras que Errejón se mantuvo en la abstención.

Precisamente, PSOE y Unidas Podemos también frenaron el pasado mes de febrero la comparecencia propuesta del Partido Popular del ex abogado morado, José Manuel Calvente. Los populares querían que pudiese explicar en la Cámara Baja las presuntas irregularidades cometidas por el partido del vicepresidente segundo del Gobierno en relación al “caso Neurona” que investiga la Audiencia Nacional.

No es la primera vez que los populares fuerzan ese debate en el Congreso de los Diputados, aunque sin éxito. PSOE y Unidas Podemos ya votaron en contra en 2019 a una propuesta similar en la misma comisión. Ahora, fuentes del PSOE confirman a este diario que la posición no variará en la actualidad. Desde Unidas Podemos, como era de esperar, tampoco votarán a favor de la investigación. Ambos partidos tienen mayoría en la mesa de la Comisión de Anticorrupción del Congreso, por lo que la iniciativa de los populares no prosperará.

Hasta el momento Calvente ha comparecido en siete ocasiones ante la Justicia: en la Audiencia Nacional, en la que apuntó la responsabilidad de Pablo Iglesias en una denuncia falsa; en dos juzgados de Madrid, en los que se defendió de una falsa acusación de acoso sexual; y en otros dos juzgados de lo social por su despido improcedente y el de su ex compañera Mónica Carmona. También declaró ante la Fiscalía por una denuncia de Vox contra los fiscales del «caso Tándem»; y ante el magistrado Juan José Escalonilla, que mantiene imputado a Podemos como persona jurídica.