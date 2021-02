PSOE y Podemos vetarán la comparecencia de Calvente en el Congreso

El PSOE salvará mañana a Unidas Podemos de tener que responder en sede parlamentaria ante las acusaciones que el ex abogado morado, José Manuel Calvente, pudiese realizar en el Congreso de los Diputados sobre las presuntas irregularidades cometidas por el partido del vicepresidente segundo del Gobierno en relación al “caso Neurona” que investiga la Audiencia Nacional.

Mañana se debate en la comisión de Calidad Democrática de la Cámara Baja, a propuesta del PP, si se debe llamar a comparecer en la Cámara baja al ex abogado. El grupo popular quiere que Calvente explique su experiencia dentro del partido morado con el objetivo de ilustrar a los diputados sobre las represalias que suelen sufrir aquellos ciudadanos que denuncian corrupción. Un debate que tendrá lugar después de que el Tribunal Supremo devolviera al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón las actuaciones que remitió al alto tribunal el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y le exhortara a agotar la investigación en el denominado “caso Dina”.

No es la primera vez que los populares fuerzan ese debate en el Congreso de los Diputados, aunque sin éxito. PSOE y Unidas Podemos ya votaron en contra en 2019 a una propuesta similar en la misma comisión. Ahora, fuentes del PSOE confirman a este diario que la posición no variará en la actualidad. Desde Unidas Podemos, como era de esperar, tampoco votarán a favor de la investigación. Ambos partidos tienen mayoría en la mesa de la Comisión de Anticorrupción del Congreso, por lo que la iniciativa de los populares no prosperará.

La comisión donde se debatirá la iniciativa mañana tiene por presidente al líder de Más País y ex número dos de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, quien se abstuvo en la primera votación y pidió responsabilidad al resto de partidos presentes en la comisión para no convertir la misma en un “espectáculo” con asuntos ajenos a la misma. Sin embargo, en el caso de que no haya consenso en la mesa de la comisión, estudiará si puede elevarse a sesión plenaria la iniciativa.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, confirmó el voto en contra en la comisión y aseguró que su partido no permitirá “que faltemos al respeto al Congreso de esa manera”. Para Echenique sería “una falta de respeto al Parlamento” citar a una persona cuya mera declaración dio lugar a un “caso ‘fake’, sin pruebas”, en referencia a la investigación relativa a ‘Neurona’.

La trayectoria de Calvente

El abogado de Podemos, José Manuel Calvente, denunció al juzgado de instrucción 42 de Madrid la existencia de un contrato simulado entre esta consultora política y Podemos para la campaña electoral de 2019 con el presunto objetivo de desviar dinero de las cuentas moradas; y es testigo en el caso ‘Dina’, donde la Audiencia Nacional trata de averiguar cómo apareció en casa del ex comisario José Manuel Villarejo y acabó publicada la información contenida en un móvil robado a la ex asesora de Podemos Dina.

El debate de la comparecencia se produce ahora, una semana después de que el Supremo devolviera al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón las actuaciones que remitió al alto tribunal el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y he exhortara a agotar la investigación en el denominado caso ‘Dina’. Podemos despidió al abogado en 2019 tras que el partido denunciara por acoso sexual a Calvente a una compañera del gabinete jurídico, Marta Flor. Finalmente la Justicia archivó la denuncia del partido por acoso sexual y Unidas Podemos acordó una indemnización de 35.000 euros a favor del abogado.