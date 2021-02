La minuta judicial destinada a Iglesias que denuncia la abogada de Podemos

La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona y el ex coordinador jurídico José Manuel Calvente dudaron de la legalidad de que el secretario general del partido, Pablo Iglesias, cobrara 7.730 euros de unas costas procesales de un pleito en el que le defendió la abogada de la formación morada Marta Flor Núñez. LA RAZÓN ha tenido acceso a la minuta judicial y a la factura de la procuradora que, según la abogada Mónica Carmona, habría percibido el ahora vicepresidente segundo del Gobierno.

El primero de los documentos está firmado por la letrada Núñez, empleada de Podemos, en el que se valoran los honorarios profesionales del procedimiento ordinario 687/2016. Esta causa se originó con la denuncia de varios dirigentes de Unión del Pueblo Navarro (UPN) contra Iglesias, a quien le reclamaban una cuantía de 60.000 euros después de que el líder de la formación morada dijera que el Gobierno navarro había protagonizado «muchos años de corrupción». La suma consignada fue de 6.642 euros, según se puede ver en la minuta.

En el escrito que Mónica Carmona dirigió el 20 de enero al juez de Madrid que investiga la presunta financiación irregular de Podemos, Juan José Escalonilla, se explica que el supuesto cobro de Pablo Iglesias generó dudas en el partido. Por eso ella y Calvente analizaron el caso, con la intención de «evitar infracciones tributarias que afectaran al partido, al señor Iglesias o a los abogados» de Podemos.

Precisamente Marta Flor Núñez, que también representó a Iglesias en el «caso Villarejo», criticó en enero de 2019 en un chat de Telegram, a cuyo acceso ha tenido este diario, por tener que prestar sus servicios profesionales para los asuntos de carácter personal del líder del partido morado.

«No sé si yo también tendré que hablar con Gloria [Elizo], porque estoy empezando a quemarme por los asuntos personales. No me parece ético utilizarnos en cosas personales, como recursos del partido que somos. Y no me quiero quedar sin trabajo [...] pero empiezo a dejar de disfrutar», indica en el mensaje, cuyo contenido fue adelantado por el diario «Vozpópuli».

En esa fecha Gloria Elizo, ahora vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, era la jefa del Equipo Legal de Podemos; y tenía bajo su mando a todos los abogados del partido. Núñez hizo esta confesión a sus compañeros del Equipo Legal, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, con los que compartía un chat de Telegram.

El segundo de los documentos que conecta a Iglesias con las costas procesales de cuyo cobro duda la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona es una factura de la procuradora, por un total de 730 euros, que especifica que en el mencionado caso del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Pamplona sus clientes eran «Pablo Iglesias» y «Podemos», siendo la letrada Marta Flor Núñez.

Carmona también alerta al juez Escalonilla de que otra de las dudas que se plantearon en Podemos sobre las costas procesales fue «la minuta del abogado aportada para cuantificar las costas». En concreto, porque incluía un 21% de IVA, «que luego no se ingresaría en Hacienda puesto que la abogada era empleada del partido y no podía incluir en su contabilidad una factura que no había cobrado», indica la abogada en su escrito de 20 de enero.