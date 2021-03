La relación Iglesias-Ayuso: de tertulianos en “La Tuerka” y compartir cañas a competir en la Comunidad de Madrid

Pablo Iglesias-Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso-Pablo Iglesias. Competirán el próximo 4 de mayo por la presidencia de la Comunidad de Madrid tras el golpe en la mesa dado por el todavía vicepresidente segundo del Gobierno para liderar desde la izquierda una candidatura unitaria para rivalizar el liderazgo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una operación de alto riesgo que se ha comunicado hoy y que se entiende como un intento del líder morado de salvarse él mismo tras su inestable convivencia dentro del Gobierno de coalición y ante la convicción de que el partido morado podría desaparecer del tablero político madrileño tras sus malos resultados en las últimas elecciones autonómicas de Madrid.

Iglesias y Ayuso protagonizarán, a partir de ahora, todos los focos políticos y mediáticos, pues la convocatoria electoral pasa a entenderse como un duelo entre PP y Podemos. Un capítulo en el que no faltarán acusaciones entre ambos, y en el que tendrán la oportunidad de varios cara a caras de aquí a la convocatoria electoral. Sin embargo, la relación política de ambos viene de lejos, de antes, incluso, de la formación de Unidas Podemos y de que Ayuso fuera candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

En 2013, cuando el ahora vicepresidenta dirigía el programa “La Tuerka”, era usual ver en la mesa de tertulia política debatir a Pablo Iglesias y a Isabel Díaz Ayuso. Hay de hecho varios vídeos en los que se les veía debatir sobre la huelga general del 14-N, sobre los antidisturbios. Entonces el líder morado decía a sus contertulios: “Hoy no os voy a pedir un titular, os voy a preguntar directamente por mi reportero. ¿Pensáis que es creíble que un reportero de esta casa haya podido agredir a un antidisturbios?”, les pregunta Iglesias a los colaboradores de la tertulia.

“Voy a empezar contigo, Isabel, que estuvimos tomando cañas con él la semana pasada, después del programa”. A lo que Ayuso contestaba: “La verdad que preguntándomelo evidentemente no, creo que es una persona de trato excelente, aunque dicho lo cual en estas situaciones pasa mucho que se seleccionan de fragmentos de situaciones en las que yo no estaba delante. No te diría que sí ni no porque no estaba ahí”, respondía la entonces diputada del PP en la Asamblea de Madrid.

Ambos nacieron el mismo día

Iglesias y Ayuso coinciden aún en más cosas. Si bien su relación se vio encrudecida durante la pandemia de coronavirus por la situación vivida en las residencias de mayores, y se caracteriza por el choque directo entre ambas formaciones que dirigen, el vicepresidente del Gobierno y la presidenta madrileña tienen más aspectos que les une de lo que les separa políticamente. Los ahora candidatos a las elecciones madrileña nacieron el mismo día en Madrid, del mismo mes y del mismo año. El 17 de octubre de 1978. Algo que el propio vicepresidente del Gobierno recordó tras la efeméride. “El 17 de octubre de 1978, hace casi 42 años, una niña y un niño nacían en Madrid. La niña se llamaba Isabel Natividad: el niño Pablo Manuel. Ella se apellidaba Ayuso; él Iglesias”, tuiteó en sus redes sociales.