“Con Iglesias, no”: Gabilondo se marca ‘un Sánchez’ y planta a Podemos antes de la campaña

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, indicó ayer que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su «clima de confrontación». Al poco de pronunciar esta declaración de principios, dirigentes de todas las formaciones hicieron una primera valoración con un elemento en común. Nadie se creyó al candidato socialista. La candidata de Más Madrid, Mónica García, no pudo evitar su sorpresa ante una declaración que, de llevarse a la práctica, haría saltar por los aires cualquier alternativa a un Gobierno de Díaz Ayuso: «A mi me ha sorprendido la contundencia de Gabilondo, que llevábamos esperándola mucho tiempo. Me parecen desafortunadas, no estamos para vetos».

«Con Iglesias en el Gobierno sería un presidente que no dormiría por la noche» (Noviembre de 2019) Pedro Sánchez. Candidato del PSOE

Tampoco en Ciudadanos, uno de los partidos con los que Gabilondo ve posible el entendimiento, se creyeron al socialista. «Gabilondo está intranquilo si Podemos entra en el Gobierno, pero durante estos dos años no le he escuchado quejarse ni una sola vez de que Iglesias fuese vicepresidente segundo del Gobierno nacional», aseguró Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de la Ejecutiva naranja. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, acusó a Gabilondo de mentir: «Toda la izquierda está en el mismo ticket». El alcalde la capital, José Luis Martínez-Almeida, recomendó al candidato del PSOE que demuestre su compromiso de no pactar con Iglesias con un simple gesto: «Que le diga a Sánchez, rompe tu gobierno con Iglesias. ¿Por qué vamos a creer a Gabilondo cuando el PSOE gobierna con Podemos? Si de verdad se cree lo que dice, si quiere que los madrileños creamos lo que ha dicho, tiene que llamar a Sánchez y decir que él tampoco puede tener el Gobierno de la Nación ni con Pablo Iglesias ni con Podemos».

«Me intranquilizaría que un planteamiento extremista formara parte del gobierno» (Marzo de 2021) Ángel Gabilondo. Candidato del PSOE

Finalmente, en Podemos, la formación aludida, reaccionaron a este veto desde el perfil en Twitter de la formación morada en la Comunidad de Madrid, haciendo un guiño a la campaña que presentó Gabilondo el sábado en la que se definía como soso, serio y formal: «Sea soso o salado, Madrid se merece más valentía para acabar con 25 años de desgobierno del Partido Popular».

Dentro de la argumentación que ofreció Gabilondo para justificar su negativa a pactar con Podemos, Gabilondo aseguró que no le gusta el modo de plantear la situación que tiene la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y Pablo Iglesias de «confrontación, extremismo y anulación del contrario». A la pregunta de con quién pactaría para gobernar en la Comunidad de Madrid, el portavoz socialista ha dicho que lo haría con Ciudadanos y Más Madrid, que es lo que hubiera querido en 2019 porque así se hubiera construido «un espacio plural y abierto». «Con este Iglesias, no. Yo digo no a Podemos en este clima de confrontación y extremismo», lanzó.

A su juicio, Cs se equivocó al unirse al PP y también reconoció que con Unidas Podemos en la Asamblea han trabajado «muy bien». No obstante, señaló que le «intranquilizaría» que alguien con «un planteamiento extremista y radical formara parta del gobierno». «Espero que eso no evolucione en esa dirección, pero planteadas así las cosas no quiero», concluyó.