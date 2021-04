Iglesias quiere que Echenique abandone Twitter: “Te ataría todavía más de lo que estas para que no siguieras tuiteando”

Tras el adiós de esta semana de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau a la red del pajarito, el ex vicepresidente segundo Pablo Iglesias desearía que el portavoz de su partido en el Congreso de los Diputados y mano derecha, Pablo Echenique, hiciera lo propio.

En una entrevista en “Buenismo Bien· de la Cadena Ser, en la última parte, los presentadores han jugado con el candidato de Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid al juego “yo nunca” que consiste en beber un trago cada vez que estas dispuesto a hacer algo. A la propuesta de “Yo nunca he pensado que Echenique no debería Twittear nunca más”, pregunta a la que Iglesias no ha dudado en beber un vaso de agua. Una actuación que ha provocado las risas de los periodistas y que se fundamenta en las continuas polémicas en la que el dirigente de Unidas Podemos se ha visto envuelto a raíz de varias publicaciones incendiarias.

“Echenique no debería tuitear más”, ha aseverado Iglesias, para asegurar que sí, le quitaría el Twitter, pero que uno de los motivos por los que “ama” a su portavoz es por su atrevimiento a publicar sin pudor en redes sociales. “Es un inconsciente desatado” ha asegurado. Acto seguido ha tratado de explicarse " comparando a Echenique con el psicoanálisis. “Sabéis que en el psicoanálisis está el super yo, el ello y el yo. El super yo es como una madre que le dice al ello ‘para, no digas lo que estás pensando’. Pues Echenique no tiene, es todo ello. Aunque todos hacemos con él de super yo con Echenique, es que te ataría todavía más para que no siguieras tuiteando”, ha explicado. Sin embargo, en el fondo, Iglesias ve que hay un “placer libidinal” en sus publicaciones. “Joder, lo que has puesto”, en referencia al morbo que provocan en el partido sus publicaciones.

"YO NUNCA he pensado que @PabloEchenique no debería de twittear nunca más". 🥂🥂 pic.twitter.com/gbRxPQgGUI — PODEMOS (@PODEMOS) April 15, 2021

Los tuits más polémicos de Echenique

El portavoz de Podemos, Pablo Echenique es asiduo en redes sociales. De hecho no hay día que pase sin que entre en Twitter. Estos son algunos de sus comentarios más polémicos.

El día que el rapero Pablo Hasel entraba en prisión, Echenique publicó un tuit de apoyo a los jóvenes que acudían a la manifestación en la Puerta del Sol justo en el momento de más violencia.

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

Cuando la Casa Real publicó que la Princesa Leonor estudiaría fuera de España, en un internado en Gales, Echenique aseguró que los estudios de la Princesa Leonor fuera de España constarían “seis veces el Salario Mínimo”.

Hoy la Casa Real ha anunciado que la princesa Leonor va a estudiar el bachillerato en el UWC Atlantic College en Gales. Han elegido un cole modesto y barato: 76500€ al año. 6375€ al mes. Casi 6 veces el SMI. Es otra de las cosas que incluye nuestra "normalidad democrática". pic.twitter.com/ro4YhuACUu — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 10, 2021

También llegó a decir que “Pablo Iglesias puede dar gracias de que en España no le hayan envenenado con polonio y que solo le hayan espiado desde las cloacas del Ministerio del Interior”, afirmaba Pablo Echenique en un tuit de su cuenta.

Pablo Iglesias puede dar las gracias de que, en España, el Estado no lo envenene con Polonio y solamente se le haya espiado desde las cloacas del Ministerio del Interior para fabricar basura falsa y adulterar las elecciones. En España hay plena normalidad democrática. Di que sí. https://t.co/mLVT5kuMfV — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 10, 2021

El dirigente morado también identificó a los votantes de derecha con “maltratadores de mujeres” o “abusadores sexuales” y los “incels”. A su juicio, votar a partidos como Vox o PP te identifica con quienes ejercen la violencia machista. Los “incels” se denominan así mismos como “célibes involuntarios” que culpan y atacan a las mujeres por no querer mantener relaciones con ellos.