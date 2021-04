La Generalitat dice que cumplirá la orden de vacunar a Policías y Guardias Civiles pero “retrasaremos la de gente de 70 años”

El secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, ha señalado en una rueda de prensa que su departamento hará caso de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que le obliga a no discriminar a la Guardia Civil y Policía y mantener el mismo ratio de vacunación que con los Mossos.

Sin embargo, Argimon ha lanzado un dardo al señalar que se verán obligados a retrasar las vacunaciones de “gente de 70 años”. Además, ha insistido en que los profesionales sanitarios no han discriminado a los agentes de los cuerpos de seguridad, alegando que “no se discrimina por edad, género, creencia ni por nada”. “Me da igual si es un Mosso o un Guardia Civil, me importa un pepino la profesión que tienen. Nos han formado para asistir a todos”, ha espetado el responsable de Salud catalán.

Visiblemente enfadado, el responsable de Salud ha tachado de “ridícula” la orden del TSJC y ha llegado a ironizar con el tema ya que a las fuerzas de seguridad se les está inoculando con el suero de AztraZeneca y esta vacuna ya no se pone a los menores de 60 años, siguiendo las recomendaciones sanitarias. En este punto, el secretario de Salud Pública de Cataluña ha dicho, con cierta ironía que “a lo mejor se lo pregunto al ministerio, o al juez, so Pfizer, Moderna o Janssen”, no lo sé”.

En este punto, ha considerado que se ha “politizado” el tema y ha añadido que “bastante complicado es todo eso para que ahora nos tengamos que adaptar también a criterios judiciales”.

No es la única critica a la decisión desde la Generalitat. Su portavoz Meritxell Budó, ha reaccionado de inmediato y ha argumentado que el retraso en la vacunación a Policía Nacional y Guardia Civil se debe a que dispusieron “más tarde” de los datos para iniciar la campaña. Asimismo, ha acusado al Estado de paralizar la vacunación con AstraZeneca y ha dicho que solo se ha retomado para colectivos de entre los 60 y 65 años y, por tanto, quedan exentos los colectivos esenciales, como Mossos d’Esquadra, agentes rurales o profesores.

La realidad es que los datos no mienten. El sindicato Jupol de la Policía Nacional y la asociación Jucil de la Guardia Civil interpusieron el pasado 8 de abril un recurso contra la Generalitat ante el TSJC para obligar a reanudar el programa de vacunación en ambos cuerpos policiales. Tan solo en torno a un 15% de los agentes destinados en Cataluña han recibido la vacuna, mientras que los Mossos d’Esquadra están vacunados al 80%, según han denunciado.