Antes de la debacle de la formación naranja en las elecciones autonómicas de Madrid, en medio de la crisis del partido tras la moción de censura fallida de Murcia, internamente ya se barruntaba que la ola de bajas naranjas volvería tras el 4-M.

En esta ocasión ha sido la que fuera consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, la que ha pedido su baja como afiliada de la formación naranja, según han trasladado a Ep fuentes del partido.

Este gesto llega justo antes de que la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso conforme su gobierno regional para el que ya había anticipado que no descartaba incluir en él a miembros de Ciudadanos. De hecho, Ayuso siempre ha destacado de Rivera que “fue colaboradora con el resto del Gobierno, independientemente de las siglas, ayudando de manera destacada a la cultura en Madrid en los momentos más duros de la pandemia”. “Para mí es una persona a tener cerca y me gustaría”, admitió, al tiempo que añadió que ella no busca “adhesiones inquebrantables” ni quiere cargos “todos cortados por el mismo patrón”.

Tras el anuncio de adelanto electoral anunciado por Díaz Ayuso y después de fulminar a todos los consejeros de Cs de su Gobierno, continuó con su buena relación con Marta Rivera quien volvió el pasado mes de abril a la Casa de Correos en abril para presentar una muestra sobre Antonio López que ella, cuando era consejera de Cultura había impulsado.

Ya en diciembre se habló de la buena sintonía que había entre Rivera y Díaz Ayuso después de que trascendiera un almuerzo entre ambas al que también acudió Toni Cantó antes de este dejara sus cargos en el partido naranja. Además, la jefa de Gabinete de la exconsejera de Cultura, Sandra Fernández, en febrero pasó a tabajar como Dircom del Gobierno de Ayuso, otro punto de unión entre la presidenta y la consejera naranja.

“No es una fuga”

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha negado que la baja de la exconsejera naranja de Cultura y Turismo, sea una “fuga” y no cree que finalmente se afilie al PP. “No es una fuga. Ahora mismo no está trabajando en Cs en la Asamblea de Madrid. Ha sido una grandísima consejera de Cultura que ha conseguido mantener los teatros abiertos y la cultura segura”, ha defendido ante los periodistas tras el acto de presentación del Madrid Platform. Villacís indicó que Rivera de la Cruz, una de sus “mejores amigas”, ha “gobernado y lo ha hecho bien”. “Ella es de centro, moderada, liberal y moderna, como siempre ha sido”, ha añadido.

Sobre la baja del partido, ha insistido en que es una cuestión “personal” la decisión de estar “de alta o de baja” pero no cree que acabe militando en el PP.

Hoy mismo también se ha conocido que cuatro diputados de Ciudadanos en Valencia, Cristina Gabarda, Jesús Salmerón, José Antonio Martínez y Sunsi Sanchís han firmado un escrito -que todavía no se ha registrado en Les Corts- en el que anuncian que dejan el grupo partido.