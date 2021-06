Las víctimas del terrorismo instan a la preservación de la memoria y a salvaguardar la veracidad del relato. El presidente de la Fundación de Víctimas, Tomás Caballero lanzó este mensaje en el acto inaugural -a la que asistieron los Reyes- del Centro Memorial donde destacó el valor de este espacio con el fin de evitar que se desdibuje una realidad: «La de verdugos implacables y víctimas inocentes».

Al acto inaugural del Banco de la memoria acudieron algunas asociaciones representativas, pero no todas. El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (Acvot) José Vargas estaba invitado, pero declinó asistir. «No voy a eso que es para los progres amigos del Sánchez y Marlaska”.

Acto de “cinismo”

Vargas considera un acto de «cinismo en su máxima expresión» que, mientras se pone fin a la dispersión de los presos de la banda terrorista ETA, se concede la cesión de las cárceles al País Vasco, el presidente del Gobierno y el ministro del Interior hagan un «paripé» acudiendo a la inauguración del Centro de la Memoria cuando ellos «han perdido la dignidad para arrodillarse a los de EH Bildu y al PNV». «Como no saben lo que es la dignidad hacia las víctimas, tenemos que aguantar a estos miserables».

Silentes por Vic

El presidente de Acvot recuerda que el pasado sábado, cuando se cumplían 30 años de los atentados contra la casa cuartel de Vic «no dijeron ni una palabra». «A eso se llama cinismo exponencial». «Es una lástima a lo que hemos llegado, de pena”. En Vic, la asociación que preside hizo una ofrenda floral en el cementerio, en las tumbas de los fallecidos y “no apareció ningún político, ni del PP, ni del PSC, ni ERC, ni Vox... Solo un diputado de Cs que vino por la tarde». Sin embargo, recuerda que «estuvieron representados todas las fuerzas policiales».

Vargas critica que Pedro Sánchez y Fernando Grande - Marlaska «solo están preocupados de que no les muevan el sillón de Moncloa, son ruines» y considera que todo lo que escenifican es «para tener contentos a los terroristas y a sus jefes: PNV, EH Bildu. Si no, ¿Por qué no impiden los homenajes a los terroristas?», se pregunta.

Aunque ayer no visitó el Memorial asegura que irá pronto. «Iré otro día, cuando no estén los impresentables».

Verdadero relato

El Centro Memorial nació en 2015 con el fin de preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo; construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo.

El presidente de la asociación catalana de víctimas teme que, con este Gobierno al final este museo y archivo del verdadero relato termine acogiendo otro tipo de narrativa «lo que sus socios y terroristas les digan, las torturas, el GAL y lo que haga falta. Solo espero que la buena disposición de Florentino Domínguez –director del Centro– y su equipo lo impidan».

Florentino Domínguez subrayó durante la inauguración que el «reto principal» del Memorial está en transmitir un «conocimiento real» del terrorismo y sus víctimas. «Tiene que contribuir a privar al terrorismo de cualquier justificación o reconocimiento.