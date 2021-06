Sánchez defiende los indultos: “Es la mejor decisión para Cataluña y para España”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy desde Moncloa, en una breve declaración institucional sin preguntas, tras la aprobación en el Consejo de Ministros de los indultos a los líderes del “procés”. El jefe del Ejecutivo ha puesto en valor que esta “es la mejor decisión para Cataluña, la mejor decisión para España” y se toma “conforme al espíritu de concordia de la Constitución”.

Sánchez ha señalado que, aunque la medida de gracia “afecta de manera directa a nueve personas”, el Gobierno la pone en marcha pensando “en los catalanes que se sienten solidarios con quienes están presos y con quienes, aún no respaldando sus actos, piensan que ya cumplieron suficiente castigo”. En este punto, el presidente ha asegurado que el perdón “no exige que cambien sus ideas, porque estas nueve personas no fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos”. “Sí exige que las ideas se defiendan en el marco de la legalidad”, ha apuntado, dejando claro que “el Gobierno trabaja por el entendimiento y no por el enfrentamiento”.

Moncloa ha tomado hoy una trascendente decisión, la de mayor calado de la legislatura, en su apuesta por la “concordia” en Cataluña. Son conscientes en el Ejecutivo del coste que lleva aparejada la medida, pero han tomado la determinación, apelando a la “valentía” para resolver el “conflicto político” en Cataluña. Es esta apelación a lo político, lo que recorre la argumentación de Justicia en los nueve informes que han elevado al Consejo de Ministros para su aprobación. Fundamentándolos en la “utilidad pública” del perdón, el Gobierno ha hecho valer la facultad discrecional que tiene constitucionalmente para activar la medida de gracia, y “restablecer” así “la convivencia y la concordia entre la sociedad catalana y la española”.

Según publicaba hoy este diario, en los citados informes, el Gobierno no cuestionará la sentencia del “procés” por la que fueron a prisión ni rebajará la gravedad de los delitos cometidos. “La vía judicial concluyó con la sentencia firme, que el Gobierno no pone en cuestión”, ha confirmado Sánchez. Sin embargo, el Ejecutivo sí responderá a algunas de las calificaciones que hizo el Tribunal Supremo en su escrito desfavorable a la concesión de la medida de gracia, tales como las referidas a que se trataba de un perdón “colectivo” y de un “autoindulto”. “Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantiene la inhabilitación”, ha confirmado el presidente. Un hecho que, ligado a que la medida de gracia sea condicionada, abunda en la dificultad de que vuelvan a reincidir. Si lo hicieran, los indultos quedaría “sin efecto”.

Sánchez ha reivindicado que “la primera obligación del Gobierno” es ayudar a lograr la concordia y que “miran al futuro con más optimismo” ante la oportunidad que la concesión de la medida de gracia supone para “abrir una nueva etapa de diálogo y reencuentro”. “La democracia demuestra su grandeza”, ha considerado el presidente, que ha dirigido un dardo hacia los partidos de la oposición: “Es una buena ocasión para que demuestren la suya aquellos que la cuestionan”.