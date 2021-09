Iceta compara la mesa de diálogo con las conversaciones de paz de la guerra de Vietnam

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en una sorprendente comparación, ha hecho un paralelismo este lunes entre la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que se celebra esta semana, con las conversaciones tras el final de la brutal Guerra de Vietnam.

Iceta se ha expresado de este modo cuando le han preguntado por qué todavía no se conoce si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a dicha reunión. “Me recuerda a las conversaciones de paz después de la Guerra de Vietnam, que se estuvo discutiendo mucho tiempo si la mesa era redonda, cuadrada u octogonal”, ha afirmado Iceta que ha añadido que las negociaciones tienen “ese aspecto de complejidad.”

El ministro ha matizado que en este caso no se está hablando de la negociación después de una guerra sino para resolver un “conflicto político”. No en vano, la Guerra de Vietnam, que también ha aparecido estos días en los medios al compararse con la salida de EE UU de Afganistán, selló su paz en los Acuerdos de París, el tratado que el 27 de enero de 1973 decretaba un alto el fuego en Vietnam y ponía las bases para la salida de Estados Unidos y el fin de la guerra que habían enfrentado al norte y al sur del país asiático desde 1955. En aquellas negociaciones se puso firmó un tratado de 21 puntos que, básicamente, contemplaba la salida definitiva de EE UU de Vietnam, la formación de un Gobierno provisional y elecciones. Fue un cruel conflicto que supuso la pérdida de 58.000 estadounidense y una inversión de miles de millones de dólares.

Volviendo a las declaraciones pronunciadas por Iceta, en una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina, el ministro ha indicado que los equipos siguen trabajando para acotar las presencias y hasta que no acabe esa negociación previa no se conocerá si finalmente asistirá Sánchez o no. “Es un tema complejo como para negociarlo hasta el último momento”, ha añadido.

Sobre la Diada

En otro orden de cosas, Iceta se ha referido a la manifestación por la Diada celebrada en Barcelona este sábado que fue más radical que en ediciones anteriores a pesar de contar con un número menor de asistentes y que esto se debe a la “frustración” del independentismo, generada por unas expectativas que no se han cumplido. “Cuando se reduce en número se suele radicalizar en posición”, ha indicado Iceta sobre la marcha del 11 de septiembre, y ha calificado como “chocante” que hubiese manifestantes que “acusaban de traidores” al presidente de Òmnium Cultural, “Jordi Cuixart” y al exvicepresidente catalán, “Oriol Junqueras”. “Como se creó una expectativa muy grande hay un nivel de frustración y de ira que habrá que saber reconducir”, ha indicado.

Temas de la Mesa

Asimismo, dejó claro que, si los independentistas se enrocan en la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat en defender únicamente la autodeterminación y la amnistía, el encuentro “será breve”, por lo que abogó por buscar opciones pragmáticas, vinculadas con el día a día de la ciudadanía, y alejadas de posiciones maximalistas.