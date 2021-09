La dirección del PP apunta al gabinete de Ayuso: “No trabaja por el partido”

Fuera de Madrid, la tensión creciente entre Génova y la Puerta del Sol, sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, provocan perplejidad y preocupación. Los barones hacen llamamientos a la unidad y a centrarse «en lo importante», en la oposición a Pedro Sánchez, y no en la discusión sobre futuros congresos y repartos de cargos, lo que la dirección nacional utiliza para barrer hacia casa. «España no es solo Madrid, y el PP no es Madrid».

En Sol no se mueven un paso atrás en cuanto a la decisión de anunciar ya la candidatura de Ayuso a presidir el partido regional, ni tampoco en la exigencia de que este cónclave se adelante en el calendario, que Génova mantiene para la próxima primavera. «Hablar de la Presidencia del PP de Madrid en vez de sobre los problemas de España favorece a Sánchez», medió el presidente de Murcia, Fernando López Miras, en la línea de otros presidentes autonómicos.

En la evolución de esta crisis se ha dado un paso significativo: Génova no se anda ya con miramientos a la hora de señalar directamente al Gabinete de Isabel Diaz Ayuso como responsable de las tensiones.

En los mensajes que circulan estos días entre miembros del Comité de Dirección del partido se dice que es ahí, con nombres y apellidos de ese Gabinete, donde se está buscando «la pelea de Ayuso y Casado». «No es una persona del PP, solo le interesa crear personajes o liderazgos. El enemigo para él es el PP, no el PSOE. De ahí que siempre haya trabajado para intentar el choque con el PP, tanto nacional como de Madrid, y no para trabajar por el proyecto».

En estos wasaps, que se mueven entre la cúpula popular, recuerdan estos días que desde el Gabinete de Ayuso «se intentó controlar el partido a través de unos maitines en Sol, que tuvo que dejar de convocar porque se dio cuenta de que no controlaba nada de la operativa del partido». «Cuando hubo que hacer las listas del 4-M, intentó estar en la reunión en la que se decidían, pero el presidente del PP de Madrid no lo permitió». «También intentó que Ayuso y Casado no salieran juntos al balcón en la victoria, pero tampoco lo consiguió. Y el último episodio ha sido ir por libre e intentar que el Congreso se adelante. sin hablar con Génova. Pero los acuerdos de la Junta Directiva Nacional están por encima de las ambiciones personales».

En realidad, las dos partes hacen acopio de sus afrentas, pero en el partido confían en que, una vez que se enfríe este pulso, las aguas se calmen y en la Convención no se rompa la estrategia de «encumbrar a Casado desde una unidad total». El PP ha conseguido que la Justicia les permita ampliar el aforo en la plaza de toros valenciana hasta las 8.000 personas, y en la sede nacional subrayan que «sería bueno que estén todos, por respeto a la militancia».

En una entrevista de Susanna Griso, en el programa «Espejo Público» de Antena 3, el alcalde de Madrid, y portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida no quiso pronunciarse sobre si optará o no a la Presidencia del partido porque considera que éste no es el momento de entrar en esos debates, y sí de estar totalmente centrados en los problemas de los españoles. «Llevamos un tiempo enfrascados con lo del PP de Madrid sí, y lo del PP de Madrid, no. Me parece bien que Ayuso se presente [a la Presidencia del partido regional], pero se puede presentar cualquier afiliado y son los afiliados los que deciden».

El alcalde insistió en que los ciudadanos no entienden que estemos «enfrascados en esto». «Responder sobre si yo me voy a presentar y sobre si debe haber una lista unitaria [entre él y Ayuso] alimenta un debate que no nos beneficia desde el punto de vista interno», reflexionó.

Almeida no entra en guerras, pero en la dirección nacional sí apuntan estos días a la necesidad de que haya esa lista uniaria entre presidenta de la comunidad y alcalde, y avisan que, de no ser así, lo más previsible es que haya otras candidaturas compitiendo en ese congreso, una de ellas la de Almeida. Los equipos de Ayuso y Almeida llevan tiempo en guerra, que ha pasado a librarse a campo abierto desde que Ayuso formalizó su candidatura al cónclave regional.