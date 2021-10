‘El Pollo’ implica a Monedero y a Bescansa en la supuesta financiación de Podemos desde Venezuela

El exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal ha dado nombres de más de tres testigos que pueden corroborar su versión sobre la financiación de Podemos por parte de Venezuela, según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN. Durante su declaración este miércoles en la Audiencia Nacional el conocido como ‘El Pollo’ se ha ratificado en la documentación que ha entregado entorno al dinero procedente del país hasta la formación morada, pero no ha aportado nuevos contratos. El magistrado Manuel García-Castellón, que le había citado para seguir acotando los presuntos delitos que existieron en la financiación del partido, ahora podrá seguir indagando en esta cuestión.

Durante algo más de una hora Carvajal ha estado explicando cómo era el proceder de estos pagos que se producían por varias vías y que, según su versión, uno de los personajes receptores era el exsecretario de Podemos Juan Carlos Monedero y otra persona que tuvo mucha participación fue Carolina Bescansa. Esta declaración a la que solo han asistido el juez, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y la abogada por su calificación secreta, es posiblemente la última que el conocido como ‘El Pollo’ pueda hacer en España puesto que su extradición a Estados Unidos parece inminente aunque está tratando de paralizarla por todas las vías.

El magistrado abrió de nuevo esta línea de investigación -que se había archivado en 2016- la pasada semana después de haber recibido documentos por parte del entorno de Carvajal que revelan cobros millonarios aprobados por el expresidente Hugo Chávez con destino a la formación que ahora dirige Ione Belarra. El que fuera mano derecha de Chávez declaró de forma voluntaria el pasado 20 de septiembre por primera vez sobre todos estos asuntos y el juez le pidió pruebas. Desde la cárcel de Estremera, donde permanece interno a la espera de su entrega a la Fiscalía estadounidense, ha ido proporcionando a la Audiencia Nacional distintos documentos.

Estos afectan a varios exdirigentes de Podemos además de a Monedero, como a Pablo Iglesias o Carolina Bescansa. Existe una autorización de pago de más de 7 millones de euros en 2008, por ejemplo, a la Fundación de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), que se considera el germen del partido político. Sin embargo, para los investigadores era de vital importancia acreditar todo aquello que se produjo después de 2015, puesto que es el año en el que se introdujo en el Código Penal la penalización por financiación irregular de partidos políticos. Sobre esto, ‘El Pollo’ solo había aportado un relato con el nombre “Informe confidencial” en el que involucra al actual gobierno venezolano de Nicolás Maduro con pagos que llegaban hasta España a través de islas ubicadas en el Caribe por medio de valijas diplomática. Los indicios que ha dado a conocer este miércoles Carvajal relatan cobros hasta el año 2017.

Este “informe confidencial” no tiene validez como prueba, pero que puede servir para continuar con las indagaciones. Por eso, el juez ha querido centrar su interrogatorio en conocer de forma pormenorizada estos hechos y en materializar nombres para poder proseguir las pesquisas. Además, García-Castellón ha puesto la lupa estos últimos días en otras investigaciones sobre el partido como el “caso Neurona” para ver si los movimientos de dinero coinciden, como contó este periódico.

La última declaración

Carvajal no tiene mucho más tiempo en España, según las últimas decisiones de las distintas instancias judiciales. Este viernes se reúne el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional para terminar con un trámite necesario antes de la entrega al país que lo reclama por delitos de narcotráfico y crimen organizado.

Sin embargo, fuentes de su defensa aseguran que todavía hay tiempo y margen para sorpresas. La abogada ha recurrido, por un lado, la decisión de Interior -de la que todavía no tienen respuesta- y, para que no les pille el toro, han interpuesto también un recurso en la vía Contenciosa-Administrativa de la Audiencia Nacional. Según esta versión hasta que dicho recurso no esté resuelto la decisión no es “definitiva” y por tanto, puede permanecer en territorio español. Sin embargo, otras fuentes jurídicas explican que desde el momento en el que la Sala Penal subsane el error ‘El Pollo’ podría ser conducido al avión rumbo a Estados Unidos.

Por otro lado, el Tribunal Supremo también se ha pronunciado esta semana en contra de paralizar la extradición. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha inadmitido el recurso de su abogada que pedía revocar la decisión que el Consejo de Ministros tomó el pasado abril de 2020 para entregarlo. Los magistrados consideran que Carvajal no ha acreditado la necesidad del asilo ni que exista el más mínimo riesgo para su vida.