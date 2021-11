Exteriores seguirá repatriando a colaboradores afganos, pero pide discreción

“Dijimos que no íbamos a dejar a nadie atrás y no vamos a dejar a nadie atrás”. Son las palabras que ha pronunciado esta tarde en el Senado el Ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha asegurado que España seguirá trabajando para repatriar a más colaboradores, pero al mismo tiempo ha solicitado discreción para no poner en peligro la vida de las personas que están bajo el yugo talibán.

El titular de Exteriores ha informado sobre la misión de repatriación en la sesión de control de la Cámara Alta tras ser interpelado por el senador de ERC Robert Masih sobre las medidas que está que llevando a cabo el Ejecutivo para proteger los derechos humanos de la población del país centro asiático

En este sentido, Albares ha vuelto a recordar que durante los vuelos que se realizaron en el mes de agosto, llegaron 2.026 colaboradores con sus familias así como personas de la sociedad civil cuya vida peligraba con la vuelta de los talibanes. Además, ha indicado que en el mes de octubre se trasladaron a 188 a través de Pakistán, país al que ha agradecido su colaboración. “Siguen llegando, los seguimos trayendo. Hay muchas cosas que no se pueden contar de cómo lo estamos haciendo, pero se está haciendo”, ha señalado el ministro sin dar más detalles al respecto.

Durante su intervención, el ministro ha recordado que España fue “de los primeros en llegar y el último en irse”, lo que, según el titular de Exteriores, demostraría la importancia que la situación de los colaboradores afganos tiene para nuestro país. Al mismo tiempo ha señalado que estamos “a la vanguardia” en los foros internacionales para proteger los derechos de los afganos, en especial, de las niñas y las mujeres.

Además ha agradecido la tarea desarrollada por los distintos ministerios en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos. No en vano, Albares ha puesto en valor el esfuerzo conjunto de la sociedad española y se ha referido al trabajo de todas las ONG involucradas en la acogida de las personas que llegaron a través del hub que se levantó en la base de Torrejón.

Respecto a la ayuda de 20 millones de euros que España comprometió en la conferencia de donantes sobre Afganistán, Albares ha desvelado que ya se han puesto siete millones a disposición de Naciones Unidas y de la comunidad internacional.