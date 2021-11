Yolanda Díaz aleja su candidatura a las elecciones generales: “Si yo me quisiera presentar lo diría, ahora mismo digo que no”

Entre el secretismo y la incertidumbre. La vicepresidenta segunda del Gobierno va deshojando la margarita entorno a su futuro político después de su paso por el Gobierno, el cual garantiza que continuará hasta el final de la Legislatura.

En la misma semana en la que el Gobierno da por zanjada la mayor crisis desde que se formara el Gobierno de coalición, a cuenta de la reforma laboral, Yolanda Díaz se ha alejado de la posibilidad de lanzar su candidatura, a pesar de que desde Podemos subrayaban hasta ahora que era no solo un rumor, sino una realidad el hecho de que la vicepresidenta fuera la próxima candidata del espacio confederal a las próximas elecciones.

Sin embargo, esta misma noche, en una entrevista en El Objetivo, en La Sexta, la vicepresidenta ha puesto tierra de por medio alejando su candidatura. “No estoy ahora en presentarme a las elecciones”, ha contestado rotunda, cuando la periodista le ha preguntado sobre su futuro electoral. “Si yo me quisiera presentar lo diría, ahora mismo digo que no. Pero voy a intentar abrir una gran conversación con la sociedad española. Un proyecto de país”, ha confirmado.

Un anuncio que enciende las alarmas en Unidas Podemos y que descoloca a su dirección que confía en la dirigente gallega como su única opción en firme y con oportunidad real para conseguir volver a aunar al espacio de izquierdas al PSOE después de los sucesivos batacazos electorales de la formación morada y de la perdida de suelo electoral desde la marcha de Pablo Iglesias del Gobierno y de la política.

La vicepresidenta ha sido contundente en afirmar que no piensa presentarse a unas elecciones generales como candidata, pero ha asegurado que tiene otros planes, “más importantes”. El camino que quiere emprender la vicepresidenta es el de “trabajar en un proyecto de país, pero no ahora, cuando acabe las tareas más importantes del Ministerio”, ha aclarado. Un camino en el que la vicepresidenta lleva insistiendo desde hace tiempo, y que el partido morado comparte, pero que por ahora se aleja de las expectativas moradas. El deseo de Díaz es el de dedicarse a escuchar a la sociedad. “Voy a intentar abrir una gran conversación con la sociedad española, para que hable y nos diga cómo ve su país y que quiere para este siglo. Que sea la sociedad española la que dibuje la España del futuro”. En cuanto a la posibilidad de que Podemos sea la “nave nodriza” de este nuevo proyecto en el que trabaja, la vicepresidenta ha recalcado que “las instituciones no son de derechas o de izquierdas y tenemos que cambiarlas y mejorarlas. No va de nombres ni de egos ni de partidos”. “Es la sociedad española la que quiere ser protagonista de un cambio fuerte”, ha destacado.