Silencio en Podemos tras el ataque de Iglesias a Albares

No causó sorpresa en la sede de Podemos el nuevo pronunciamiento del exvicepresidente segundo del Gobierno en su nueva calidad de analista política, pero tampoco concilió grandes acuerdos, ni respaldos en público.

Pablo Iglesias arremetió ayer contra el ex ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares, en un canal de televisión argentino, acusándole de «parecer mucho más a un ministro del PP» y de «debilitar la posición internacional de España», en particular en América Latina. Para el también ex líder de Podemos, «cabría esperar de un Gobierno de coalición progresista una política exterior coherente hacia América Latina». Sin embargo, lamentó que el ministerio de Exteriores sea un «terreno privado» del PSOE. El ataque directo al ministro de Exteriores llegó cuando aseguró que parece «a día de hoy inverosímil» que el ministro «milite en el mismo partido que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, alguien que no ha parado de demostrar su compromiso y su conocimiento de América Latina».

En su nuevo ataque a la política exterior de España, Iglesias reconoció que «cada vez se entiende menos el papel de España en América latina», ausente de las conversaciones de paz en Colombia y Venezuela, y que «la izquierda latinoamericana con responsabilidades e gobierno mira con desconfianza la política exterior de España». Ésta, insistió, «es difícil de diferenciar de la que haría la derecha», lo cual, para Iglesias, «debilita la posición internacional de España».

No en vano, las diferencias entre los dos socios de gobierno en política exterior no son nuevas, pese a que los morados nunca han tenido competencias en esta materia. A las fricciones sobre América Latina hay que añadir la cuestión saharaui, a la que también hace mención el ex líder de Podemos en su entrevista y señala directamente a Albares por impedir que una delegación de la televisión pública participase en un viaje organizado por el Frente Polisario a los campamentos de Tinduf.

Las declaraciones de Iglesias recuerdan a la oposición interna que él mismo dirigía cuando se encontraba dentro de Moncloa. No es la primera vez que señala cómo debería marcarse la política exterior española. En noviembre de 2020, el ala morado reivindicó públicamente la petición de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, en pleno conflicto en el paso fronterizo de El Garguerat. Un asunto que generó malestar dentro del Gobierno y que repercutió entonces con su relación con Rabat.

El análisis de Iglesias, cargando contra un ministro del Gobierno, no fue replicado por ningún ministro o dirigente morado en público, ni tampoco a través de sus redes sociales. En el partido tampoco valoraron la nueva declaración del ex vicepresidente que repercute directamente en el Gobierno, aunque, en el cuartel general morado recuerdan que no siempre están de acuerdo con las tesis de Iglesias, como, ejemplifican, cuando vaticinó la posibilidad de que el presidente del Gobierno optara por adelantar las elecciones generales para 2022. Un planteamiento que desde la dirección de Podemos se silenció recordando que sus intenciones pasan por agotar la legislatura.

Sin embargo, esta nueva ofensiva del ex vicepresidente no choca con la hoja de ruta de la nueva dirección. No es la primera vez que cuando un ministro morado sale a contradecir o a marcar el paso de un ministro de Moncloa. Es el caso de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cuando tildó a la titular de Defensa, Margarita Robles, de ser «la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox».