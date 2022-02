Feijóo vendrá a Madrid con pactos de Estado

El presidente de la Xunta, y señalado como candidato al próximo congreso extraordinario del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha dicho todavía una palabra de su candidatura. Pero sí ha dedicado este fin de semana a tranquilizar a su equipo en Galicia. Pide «sosiego», ante un proceso congresual en el que no hay más interrogante que si habrá alguna lista alternativa, aunque el final de esta candidatura está ya escrito, incluso si su única ambición es servir de elemento de presión para la negociación de una cuota en el nuevo mando.

Con el aterrizaje de Feijóo en Madrid el PP arrancará una nueva etapa en equipo y también en estrategia. El líder gallego llegará con un compromiso de «dar estabilidad a las instituciones», en un momento en el que la Justicia está sometida al estrés dinamitador del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el todavía presidente del PP, Pablo Casado, habían roto relaciones, incluso todos los puentes de interlocución. Aunque el ya exsecretario general, Teodoro García Egea, cubriera ese flanco por su cuenta. Pero Feijóo llegará con disposición a resetear la oposición y a hacer, al menos, el gesto de intentar pactos de Estado. Todo dependerá, por supuesto, del clima del primer encuentro que mantenga con Sánchez después de su elección como presidente del PP. Pero, en cualquier caso, su intención es reivindicar esos acuerdos, que reforzarían al bipartidismo. Dos no acuerdan si uno no quiere, y hasta ahora Sánchez no ha hecho tampoco la menor señal de querer distanciarse de su mayoría de investidura, aunque los socios le hayan fallado en los momentos más complicados. Así que puede ocurrir que no haya ningún avance, porque Sánchez no se mueva de la posición que fijó con Casado: pero Feijóo sí llegará a Madrid dispuesto a moverse.

Habrá también cambios territoriales aprovechando los congresos regionales que Casado todavía no había terminado de rematar: Cantabria, Asturias y Extremadura, por ejemplo. En Cataluña, el equipo de Casado había condenado ya a su actual líder regional, Alejandro Fernández.

Pero donde está el gran tema a resolver es en Madrid. Si todo sigue conforme al guion previsto, y la Fiscalía cierra el caso que podría afectar a Isabel Díaz Ayuso por los contratos a su hermano, la presidenta madrileña se hará con la dirección del PP regional, y se espera que esto ocurra antes del verano. De hecho, el presidente gallego ya se pronunció a favor de que ella tuviera el mismo trato que el resto de presidentes autonómicos cuando todavía no había estallado la crisis que se ha llevado por delante a Casado y a su equipo.

Este martes, en la Junta Directiva Nacional Casado hará un discurso en abierto, para que tenga recorrido en los medios de comunicación. En el cónclave con los «barones» de la semana pasada el líder popular llegó a justificar incluso su petición de mantenerse en el cargo en el hecho de que debía cubrir sus responsabilidades parlamentarias, como su portavocía en el caso de que el Gobierno convoque el debate del estado de la nación, aprovechando la hecatombe popular. Pero ya entonces le hicieron ver que esto «no tenía ningún sentido» y que «estaba fuera de la realidad».

En el orden del día de la Junta Directiva Nacional sólo está prevista la convocatoria del congreso extraordinario y urgente del PP y el informe del presidente nacional. Luego, como es habitual, habrá una ronda de «ruegos y preguntas», pero, después del acuerdo sobre el congreso, no parece que vaya a ser un debate intenso ni tampoco conflictivo contra el actual líder. En el comité organizador del Congreso, que preside Esteban González Pons, se apunta también al nombre de Elías Bendodo, como cuota andaluza y demostración de la unidad Feijóo-Moreno. Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta, es una pieza clave en el Gobierno de Juan Manuel Moreno, lo que animar a pisar el freno ante quienes ya le colocan en el nuevo organigrama de la dirección popular. Hay tres nombres fijos en el núcleo duro de Feijóo: Mar Sierra, Marta Varela y González Pons, recuperado del Parlamento Europeo.

Por cierto, que en el partido ven la larga sombra de Mariano Rajoy, del que dicen que su unión con Feijóo está siendo muy importante en todo este proceso. Feijóo no ha dejado nunca de dar la cara por el expresidente.