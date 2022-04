Albares se abre a expulsar el embajador ruso tras “los crímenes de guerra” en Bucha

La situación de Ucrania sigue marcando la agenda internacional. Tras la decisión de Lituania de reducir la representación diplomática de Rusia en el país con la expulsión del embajador, Alexei Isakov, y con el cierre del consulado en la ciudad de Klaipeda, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares aseguró ayer, durante la celebración de la III Asamblea General de la Alianza Sahel, que los Veintisiete reflexionan sobre la posibilidad de seguir los mismos paso y, de “manera coordinada” hacer lo mismo. No descubro nada si digo que las mismas reflexiones que se hacen el resto de socios, nos las hacemos también nosotros”. Es la primera vez que España pone sobre la mesa esta posibilidad con tanta rotundidad.

No obstante, Albares no quiso dar pistas sobre cuándo ocurrirá. “Decisiones de ese calado no las anunciamos aquí”, dijo en referencia a la rueda de prensa donde se le preguntó por este asunto. No en vano, las atroces imágenes de la ciudad de Bucha pueden marcar un antes y después. A este respecto, el jefe de la diplomacia español mostró su “solidaridad” con las víctimas y señaló que “tras la retirada de las tropas rusas hemos visto imágenes estremecedores que no pueden quedar impunes”, una idea que ya repitió con anterioridad el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Respecto a la Alianza Sahel, Albares anunció que “todo lo que ocurre en el Sahel nos repercute”. No en vano, nuestro país es la frontera europea con esta región, donde la inestabilidad, la hambruna y el cambio climático son el avispero que aprovechan los grupos extremistas para instaurar su terror. De hecho, uno de los principales países de la región, Mali, no fue invitado a este foro tras el último golpe de Estado. Allí, España tienen una fuerte presencia militar mediante la misión EUTM de entrenamiento a las fuerzas militares de este país y que, según anunció el ministro, puede que se replantee a tenor de los cambios de régimen, el aumento de la presencia rusa y la próxima salida de Francia. Por otro lado, el ministro Albares anunció que España volverá a presidir la Alianza Sahel el próximo año y anunció que tres nuevos países, Canadá, EE UU y Suecia se suman a este proyecto de vital importancia para el desarrollo de la región donde la mayoría de sus habitantes son jóvenes.