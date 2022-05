Iglesias usa la alianza en Andalucía para cargar contra Díaz : el frente empieza de “la peor manera posible”

En la búsqueda de las culpas. Ayer Podemos inició ese camino al apuntar a Izquierda Unida como responsable de que Podemos no hubiese quedado registrado como partido político en la coalición de izquierdas para confluir en Andalucía el próximo 19 de junio.

Ahora, tras la decisión de la Junta Electoral de no aceptar el recurso de subsanación de Por Andalucía para que Podemos quede registrado legalmente en la coalición, Podemos confiaba en que todos los actores políticos cumpliesen el acuerdo político al que llegaron el viernes in extremis, pero que finalmente se registró sin la marca de Podemos y acusó a Izquierda Unida de no querer cumplir con el acuerdo. Desde Por Andalucía avisaron que, tras el varapalo de la Junta Electoral, debían modificarse los acuerdos respecto a la financiación y denunciaron “interferencias” desde la dirección de Podemos en Madrid en cuanto a la negociación para la candidatura en Andalucía.

Así la negociación para la confluencia resulta ser un encaje de bolillos con dificultades. Desde Podemos confían en que se cumpla el acuerdo sin modificaciones y ven Andalucía como el primer paso del frente amplio de la vicepresidenta Yolanda Díaz, algo que la propia líder de Unidas Podemos en Moncloa, desmintió. Sin embargo, su influencia para llegar a un acuerdo entre Podemos, IU y Más País fue vital. El equipo de la vicepresidenta convenció a los morados para que cedieran y renunciaran a presentar a su candidato, Juan Antonio Delgado, en favor de Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida.

Es por ello que este lunes, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias usó la alianza en Andalucía para cargar contra la vicepresidenta. No por primera vez. Los desencuentros entre ambos se han sucedido en varias ocasiones. A su juicio este es el inicio del “frente amplio”, que, dijo, “empieza de la peor manera posible”. En la tertulia política de Cadena Ser, el ex vicepresidente confesó que el hecho de que Podemos no entrara en el plazo del registro de la coalición “es un horror, nos causa vergüenza”.

Para el exvicepresidente, Andalucía también es el inicio del proyecto de la vicepresidenta, es por ello que quiso remarcar la intervención de esta en los procesos de negociaciones. Recordó que había dos propuestas para encabezar la candidatura de este frente, la de Podemos, con Juan Antonio Delgado, y la de Más País e Izquierda Unida, con Inmaculada Nieto, y no se ponían de acuerdo. “Finalmente intervino en el último momento Yolanda -Díaz- que dijo que la candidata tenía que ser la de IU, y Podemos se cuadra y dice pues si lo dice la jefa, aunque no estemos de acuerdo con esto, lo tenemos que asumir”, refirió Pablo Iglesias.

El exlíder aprovechó para ajustar cuentas con la vicepresidenta, que en varias ocasiones ha querido rebajar la influencia de los partidos en su próximo proyecto político, que, según anunció Díaz, comenzará tras las elecciones en Andalucía. “Es la peor manera de empezar algo que es necesario en este país, como es un frente amplio que acumule ilusión”, dijo el también exlíder de Podemos. Además, Iglesias volvió a lanzar un aviso a Díaz, pidiendo que se celebren primarias para “no tener que volver a pasar por esta vergüenza”, en referencia a que la negociación encallara hasta última hora de este viernes por el candidato de la coalición de izquierdas. Para Iglesias, “la próxima vez estaría muy bien hacer unas primarias abiertas a la ciudadanía o de los militantes de todas las formaciones políticas para no tener que volver a pasar por esta vergüenza. Por lo menos que decida la gente; porque si decimos que tenemos que escuchar a la gente, escuchar a la gente es dejar que la gente hable votando y decidiendo”, informa Efe.

Comentó que hay “mucha tristeza en la gente de Podemos, es evidente que Podemos ya no lidera en Andalucía, lidera IU y Más País y a nuestros militantes les va a tocar pegar carteles, hacer campaña y esforzarse para tener el mejor resultado posible”.