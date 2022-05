Feijóo está listo para elecciones y gobernar «mejor» que Sánchez

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, soltó ayer el timón del PP gallego tras trece años de mayorías absolutas en Galicia y 16 al frente de la formación en esta comunidad. Durante la celebración del 18º Congreso del PPdeG – en el que su sucesor, Alfonso Rueda fue proclamado nuevo líder con el 97,2 por ciento de los votos de los compromisarios que participaron–, Feijóo se despidió de su tierra y pasó el testigo «a un gran tipo», como lo describió, y al que parafraseando a su antecesor, Manuel Fraga, le dijo sin «tutelas» ni «tutías».

Lo que si está a la vista son los retos electorales y la maquinaria popular está lista para enfrentarse a ellos. Feijóo, reivindicó que quiere un partido nacional que se «parezca» al gallego, avalado por los éxitos, formado «por los mejores cuadros y las mejores personas», y «de principios». Un partido «ganador, unido y comprometido», resumió Feijóo, quien pidió estar «preparados» para las elecciones generales porque «hay mucho curro» por delante, y «aquí se viene a currar y no a posturear». A renglón seguido, el de Los Peares , proclamó que el mensaje que es preciso lanzar a todos los españoles es que el Partido Populare está «a su servicio» y que pueden contar con ellos si desean un Gobierno «mejor» que el que dirige Pedro Sánchez.

«Hay que decirles que estamos para gobernar mejor, gestionar mejor, respetar más, no insultarnos nunca, proteger las instituciones, que el Gobierno no esté por encima del Estado y que el presidente del Gobierno sea el primer español. Que estamos no para estar, sino para servir», aseveró. Con la vista en las andaluzas del próximo 19 de junio y en las municipales de 2023, Feijóo ya está en campaña y en la carrera hacia la Moncloa.