El otro batacazo de Cs en Andalucía: pierde dos millones en subvenciones y el PP suma tres más

Las elecciones en Andalucía han dejado un escenario claro. Un solo ganador, el PP, y cuatro perdedores, PSOE, Ciudadanos, Por Andalucía y Adelante Andalucía. La mayoría absoluta de los populares ha dejado un balance negro para todos los partidos de la izquierda, que ahora analizan las consecuencias que puede tener a nivel nacional, después de que ni PSOE ni Unidas Podemos hayan rentabilizado sus políticas en el gobierno de coalición.

Pero las elecciones en Andalucía también dejan más consecuencias. Las económicas. Según el reglamento del Parlamento andaluz, cada partido recibe un total de de 97.996,1 euros al año por cada diputado, al mes 8.166,3 euros. Así, según los resultados del 19-J, Ciudadanos se convierte en el gran perdedor, también en términos económicos.. Desaparecer del parlamento andaluz implica otro drama para los naranjas. Su pérdida de representación institucional implica que dejen de ingresar hasta dos millones para la formación, en concepto de subvenciones públicas, correspondiente a sus resultados electorales. En 2018, con 21 escaños obtuvieron 2,057, 919 millones de euros. Ahora, al pasar de 21 a 0, el partido de Inés Arrimadas pierde todas las subvenciones económicas en el sur. Esta falta de fuente de ingresos se une ya a las perdidas en Castilla y León y en Madrid, por ejemplo. En Castilla y León perdieron casi 500.000 euros, al pasar de once diputados a uno y en Madrid, al quedarse fuera de la Asamblea, dejaron de percibir 900.000 euros al año.

El PP, es el ganador en todos los sentidos. En 2018, los populares con 26 escaños lograron 2,5 millones de euros en concepto de subvenciones. Tras obtener Juanma Moreno su mayoría absoluta, con 58 escaños, han sumado 3,2 millones más, en total, 5,6 millones. Es así, el partido que más dinero recibirá al año por diputado en Andalucía.

Económicamente y electoralmente, el segundo partido que crece es Vox, que pasa de los 12 a los 14 diputados y a pesar de que con este resultado no logran su objetivo de ser imprescindibles para la gobernabilidad. Hace cuatro años lograron por esos doce diputados 1,1 millones, ahora, con dos diputados más, logran 1,3 millones. Un crecimiento de 195.993 euros aproximadamente.

En el otro lado, entre los que pierden dinero y escaños, se encuentra el PSOE que, a parte del peor resultado en la historia del PSOE andaluz, pierden 300.000 euros al año. En 2018, con 33 escaños, obtenían 3,2 millones al año. Ahora, con tres menos, dispondrán de 2,9 millones.

A la izquierda del PSOE no es tan fácil hacer la cuenta económica de perdidas. En 2018, los morados se presentaban junto a Teresa Rodríguez en una misma candidatura. Por sus 17 escaños obtuvieron un total de 1,6 millones de euros. En 20202, al presentarse por separado, Por Andalucía obtendrá casi 500.000 euros por sus cinco diputados y Adelante Andalucía, solo 200.000 euros al año por sus dos diputados. La división, sea como fuera, también hace estragos económicos en la izquierda, no solo en escaños. No logran dar la vuelta al tablero andaluz, ni mejorar su situación económica.