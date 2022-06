Sánchez anuncia que el decreto anticrisis se prorrogará hasta final de año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado hoy desde Bruselas, donde ha participado en el Consejo Europeo, que será él quien ponga cara mañana al decreto de medidas anticrisis. Un decreto que se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario y que extenderá su duración más allá de los tres meses que se habían previsto inicialmente, y se mantendrá hasta finales de año como pedían sus socios de Podemos.

“Después de una evaluación de tres meses de este decreto, tras el diálogo con las fuerzas políticas y los sectores afectados hemos entendido conveniente extender esas medidas hasta el 31 de diciembre”, ha anunciado. Se daba por hecho que el jefe del Ejecutivo comparecería en Moncloa tras la reunión de su Gabinete porque, tras el batacazo electoral en Andalucía se busca revertir la sensación de “cambio de ciclo” y capitalizar las buenas noticias en la figura del presidente.

Sánchez no ha querido avanzar el contenido del decreto, que todavía se trabaja a nivel interno dentro de la coalición con bastantes dificultades para alcanzar un acuerdo. El jefe del Ejecutivo se ha limitado a explicar que “es coherente con todo lo que hemos venido haciendo desde que se inició la invasión”, esto es, “proteger a las familias y los vulnerables, a las empresas y los sectores más afectados”. El presidente tampoco se ha querido referir a las discrepancias que existen con Podemos sobre el contenido y ambición del mismo y ha asegurado que “mañana habrá decreto” y ha defendido la vocación de “amortiguar el alza de los precios” y “continuar con nuestra agenda transformadora”. “La inflación está alta pero este Gobierno sabe bien para quien gobierna. Sabemos que hay sectores que quieren mantener un statu quo, pero sabemos para quien gobernamos”, ha insistido.

El presidente también ha aprovechado su intervención para defender el cambio de criterio del Gobierno en lo relativo a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el CGPJ pueda hacer nombramientos en funciones. Sánchez ha recordado que el 12 de junio venció el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y que “desgraciadamente” no se han podido relevar porque el órgano de gobierno de los jueces lleva “36 meses de bloqueo, 32 con Casado y cuatro con Feijóo”. El jefe del Ejecutivo ha criticado que el PP “se ha declarado en rebeldía constitucional”, porque “no cumple con la Constitución” y “cada vez pone nuevas excusas para no cumplir”.

“En un momento tan grave hay que reforzar las instituciones y su legitimidad, hay que proceder a revertir el bloqueo del CGPJ”, un bloqueo que el Gobierno no está dispuesto a que se extienda también a otra institución como es el Tribunal Constitucional. “Vamos a tratar de renovar el Tribunal Constitucional (TC) y que no caiga en el bloqueo por el empeño del PP en continuar bloqueando el CGPJ”, ha dicho Sánchez.

“Espero que las distintas fuerzas en el Congreso permitan el desbloqueo de esta cuestión y tengamos un TC que no caiga en el bloqueo y sea un rehén más del PP”, ha insistido, dejando entrever que el PSOE no tiene todavía los votos suficiente para que prospere la reforma que se prevé impulsar por la vía de urgencia para que esté lista este mismo mes de julio. Sánchez ha lamentado que “en un segundo” se podría renovar el CGPJ y considera inaceptable que su bloqueo también “colapse” el TC. No obstante, desde Moncloa mantienen su “mano tendida” al PP y que “esperan que recapaciten” para llegar a un acuerdo.

Continuidad de la legislatura

Preguntado por la posibilidad de que haga cambios en el Gobierno o adelante las elecciones, Sánchez ha vuelto a reiterar su intención de agotar la legislatura y ha defendido que su Ejecutivo tiene “mucho trabajo por delante”. “Tenemos por delante mucha tarea. Sentar las bases de una gran transformación que necesita nuestro país. Somos un gobierno con una hoja legislativa de protección social y de respuesta a dos crisis muy importantes. Eso me da ánimo y espero que no sea noticia que la legislatura acabará cuando tiene que acabar, en diciembre de 2023″, ha insistido.