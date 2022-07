Podemos analizará hoy el impacto de “Sumar” de Yolanda Díaz

Podemos sigue muy de cerca todos los pasos que da la vicepresidenta segunda. Y más desde ahora, después de haber inaugurado este viernes en Madrid su proyecto de “escucha” en Matadero, en Madrid. Si bien en las últimas semanas, tras la debacle de la izquierda en Andalucía, se ha producido una “resintonización” entre la vicepresidenta y Podemos, tal y como avanzó este diario, lo cierto es que “Sumar” no ha sido el primer síntoma de este acercamiento.

Una puesta de largo que ha contado con amplio apoyo por parte de la sociedad y de la militancia de todas las organizaciones de izquierda e incluso los principales sindicatos de clase. Pero la nutrida representación se basa en personas de la sociedad civil, con personalidades de la cultura, la educación o la sanidad.

El acto ha sucedido sin la asistencia de los principales pesos pesados de los partidos políticos que acompañarán a Yolanda Díaz, si finalmente decide dar el paso para encabezar una candidatura para las elecciones generales de 2023. Ni la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la ministra de Igualdad, Irene Montero, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, o la portavoz de Más Madrid, Mónica García, entre otros, se encontraban en la “fila cero” del acto de inauguración de “Sumar”. Por petición expresa de la vicepresidenta que quiere que el protagonismo se focalice en la sociedad civil.

Pero la dirección estatal de Podemos ha estado muy pendiente de este inicio. En representación de Podemos, al acto acudieron, además de militancia y cargos autonómicos, tres representantes de la dirección estatal. La secretaria de Acción Institucional y directora del Injuve, María Teresa Pérez, el responsable Círculos, Participación y Crecimiento Organizativo, Pau Vivas; y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Alex Zapico.

Pero será este sábado cuando la dirección morada analice el impacto del acto. El partido reúne en Madrid a su Consejo Ciudadano Estatal para valorar la actualidad política. Un acto en el que caerán, por parte de los principales cargos del partido, este análisis sobre cómo ha arrancado “Sumar”. Desde el partido, aún así, lo niegan. Aseguran que la fecha de convocatoria de la reunión del máximo órgano de dirección estaba fijada desde hace tiempo.

Pero, como acostumbra a destacar, la líder de Podemos, Ione Belarra, se referirá al proyecto de la vicepresidenta. Si bien en la organización respetan los tiempos de su referente en el Gobierno, en Podemos siempre remarcan que la formación morada es la fuerza principal del futuro proyecto político. Prometen unidad y esperan ser la “nave nodriza” sobre los cimientos del partido de la vicepresidenta. Esta misma semana, la también ministra de Derechos Sociales prometió “colaborar” en el proyecto de Díaz y, de paso, le recordó que Podemos es “fuerza mayoritaria”. A la par que se comprometió por y “trabajar por la unidad”, “Podemos va a estar “acompañando” a la vicepresidenta, zanjó.

Aún así, a parte de estos alegatos a la unidad, en la formación morada no ha gustado la llamada de la vicepresidenta, pidiendo a las grandes figuras de los partidos. Recuerda al primer acto de unidad celebrado en Valencia y promovido por la ya ex vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. El acto “Otras Políticas”, al que no se invitó a los miembros de la dirección estatal de Podemos.

No será el único partido que este sábado se fije en “Sumar”. El Partido Comunista de España (PCE) también se pronunciará al respecto, que celebra su congreso principal para reelegir a su secretario general, Enrique Santiago, muy cercano a la vicepresidenta.