Gamarra recuerda a Miguel Ángel Blanco y carga contra Sánchez por “convertir a Bildu en notario de la Transición”

Cuca Gamarra fue la encargada de dar la réplica a Pedro Sánchez en el debate del estado de la nación. Bajo la atenta mirada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se encontraba en la bancada popular, la secretaria general del partido inició su intervención recordando qué día era, algo que sorprendió a algunas bancadas. “Un 12 de julio como hoy, a las 16:00, aparecía el cuerpo de Miguel Ángel Blanco con un hilo de vida”. -La banda terrorista ETA le había asesinado con dos tiros en la nuca-. Por Miguel Ángel, y en su recuerdo, Gamarra pidió un minuto de silencio en detrimento del que disponía para su intervención. Momento en el que el hemiciclo se puso en pie para honrar ese recuerdo. Su petición sorprendió y, al final de su intervención, la presidenta del Congreso, Meritxel Batet le dijo que le “agradecería” que, la próxima vez, avisara a la Cámara “por lealtad”, no sin añadir que agradecía el recuerdo a las víctimas.

La portavoz del PP continuó su discurso cargando contra la Ley de memoria democrática que el Gobierno ha pactado con EH Bildu. Recordó las siglas de HB, Sortu y EH Bildu que “ni condenan, ni ayudan a esclarecer” los más de 300 asesinatos aun sin resolver. “Hoy sabemos que “Kantauri”, “Mikel Antza”, “Iñaki de Renteria” y Soledad Iparraguirre, dieron la orden expresa para asesinarlo” y también, subrayó, las palabras que emplearon entonces: “Poned todas las fuerzas para levantar un concejal del PP”. Gamarra pidió “honrar” a aquella memoria colectiva a la que nunca “debemos renunciar”; la de no olvidar que niños, empresarios, políticos, e incluso -dirigiéndose a la diputada de EH Bildu- señora Aizpurúa, algunos que eran de los suyos, como Yoyes y, todos ellos, apuntó, “fueron asesinados”. También destacó a esos guardias civiles que buscaron a Ortega Lara hasta que consiguieron encontrarlo, o un Manuel Zamarreño -ocupó el escaño de concejal en el Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa) en sustitución del también asesinado José Luis Caso Cortines- que siguió siendo concejal sabiendo que le iban a asesinar. “Porque memoria democrática es recordar que los restos de Miguel Ángel no descansan donde nació”. Ensalzó el Espíritu de Ermua: “Ese mismo espíritu es el que sitúa al PP enfrente del Gobierno de Sánchez por sus pactos indignos con Bildu”.

Gamarra cargó contra Sánchez por convertir a Bildu en “notario de la Transición” y aseguró que “ninguno de los de la Transición se merecen lo que usted ha pactado con Bildu” y le criticó porque, “por un puñado de votos, entregue a Bildu lo que ETA no consiguió con sus bombas”.

Asimismo, anunció que el PP la derogará esa norma cuando llegue al Gobierno. “Porque si hubo alguien que intentó que esa Transición descarrilara, fue ETA”.

El PP aseguró que está a favor de recordar a todas las víctimas, pero cargó contra la idea de reescribir la historia de la mano de Bildu al tiempo que le recordó la promesa de Sánchez de no pactar con Bildu: “Una mentira con la que quiere llevar al presente, reescribiendo su historia”. En su turno de réplica le retó a Sánchez a que no conceda más beneficios penitenciarios ni traslade a etarras “sin arrepentimiento” al tiempo que le instó a “no confundirse de enemigo”.

“Manual del mal gobernante”

Relató el manual del mal gobernante que ha utilizado Sánchez ante cada crisis: “Primero, la negación, de la realidad; segundo, la improvisación; tercero, la evasión de la esponsabilidad; cuarto, la manipulación y, quinto, la propaganda”. Reprochó al Gobierno que esté “más ocupado en resolver sus diferencias internas que en resolver los problemas de los españoles”. “Ahí está nuestra debilidad como país”, indicó.

También se refirió a los indultos de los independentistas, y preguntó: “¿Va a ceder para seguir resistiendo?” El viernes Pedro Sánchez se reunirá con el presidente de la Generalitat por lo que, destacó Gamarra, lo que le pedirán: detener la vía judicial y la represión que, según sus socios, sufren los independentistas. La portavoz del PP atribuyó como “logro” de Sánchez la “devaluación de la palabra dada”, esa que dijo el PP sí que se compromete a cumplir.

El primer debate de la nación con Sánchez fue tildado por el PP como un debate “emparedado” de un gobierno “anómalo”, porque lleva consigo cuatro reformas legislativas, decretos leyes y más de 50 normas bloqueadas. Gamarra recordó el Plan Económico que Feijóo brindó al presidente del Gobierno y que éste ignoró y preguntó a Sánchez “porqué no se deja ayudar”. Destacó que la inflación no solo es responsabilidad de Putin, sino de “la falta de sus políticas” y le afeó que sus arcas cada vez están “más llenas” mientras las despensas de las familias están más vacías. “Mientras su Ejecutivo se desborda, apretados en los bancos azules -del gobierno-, los ciudadanos tienen que “reducir gastos para pagarle a usted su macro gobierno”. “¿No se les cae la cara de vergüenza al pedir a los españoles que ahorren quitando el aire acondicionado mientras ustedes tienen su macro gobierno?”.

“Es la primera vez en España que se incrementa el empleo y en cambio también aumenta la pobreza y los españoles en riesgo de pobreza. ¿A qué cree que se debe, Sr. Sánchez? Por mucho maquillaje que le ponga, lo precario, precario es”, apuntó la diputada del PP.

La secretario general del PP aseguró que “el gobierno Frankenstein no da más de sí, es un gobierno agotado”, y cargó contra la gestión de los fondos europeos donde, “ni sus ministros son capaces de decir cuánto han ejecutado ellos”. “¡Otra oportunidad perdida para el país!, porque esto afecta al futuro de las nuevas generaciones” y criticó el “reparto a dedo” que ha hecho recordando que los fondos no llegan a familiares ni a empresas. “Su incapacidad les impide gestionar la generosidad europea de los Fondos Next Generation. En lugar de aceptar nuestra propuesta de que sean liderados por una autoridad independiente, optan por la discrecionalidad de darlos a dedo”.

Criticó también la “ocupación total de las instituciones” por parte del Gobierno. “Ya lo hicieron con la fiscalía, el CIS, Correos, y ahora el CNI, el INE o incluso la empresa INDRA”. También le reprochó que haya ignorado sus propuestas, la de seguridad y de Defensa o la última de renovación del CGPJ, porque “por nosotros no será”.

El PP como Trump

Por su parte, el presidente del Gobierno aprovechó su respuesta a Gamarra para confrontar, de nuevo, su modelo de respuesta a la crisis con la de los populares. Sánchez salió al ataque, repeliendo uno a uno todas las acusaciones que la portavoz del PP había vertido sobre el Ejecutivo, por su falta de explicaciones, por el manoseo de las instituciones públicas o por el sus pactos en clave de Memoria Democrática. El presidente acusó al PP de poner al frente del Tribunal Constitucional y de RTVE a un militante de su partido y de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En este punto, Sánchez asimiló a los intereses de los populares a los del Partido Republicano de EE UU, recordando los recursos a las leyes de la eutanasia o el aborto que aún mantienen vivos y que buscan, en su opinión, “revocar, por la puerta de atrás, las conquistas sociales conseguidas en las Cortes”.

El presidente ha criticado al PP por apropiarse de la memoria de las víctimas, utilizado su “dolor con fines espurios”. “Quien ha utilizado el mayor atentado terrorista para intentar ganar unas elecciones fue el PP”, ha dicho el presidente, asegurando que se parapetan en su dolor para “negar el deber moral de que el Estado tiene que exhumar a las víctimas y condenar el golpe de estado del 36 y la dictadura franquista”. Sánchez ha tendido la mano al PP para renovar el CGPJ y les ha pedido que aclaren qué van a hacer, si apoyarán o no los impuestos a las grandes energéticas y a los bancos que ha anunciado hoy el presidente.