Podemos se blinda también en Asturias: impide a un exsecretario general optar a cargos orgánicos

Los morados siguen blindando su dirección y su marca de cara a los próximos comicios, tanto en clave nacional, como autonómica. En un escenario de máxima tensión en el espacio de Unidas Podemos a causa del nuevo proyecto político de la vicepresidenta Yolanda Díaz, donde la dirigente gallega ha pedido a los partidos dejar el protagonismo a un lado para escuchar a la sociedad, los morados dan pasos claros en un intento de rearmarse con el objetivo de fortalecer su organización para ser la fuerza principal del próximo proyecto político que lidere la vicepresidenta.

En este sentido, la pasada semana, en Aragón, la coordinadora general, Maru Díaz, destituyó a su portavoz de las Cortes de Aragón, Nacho Escartín, -ex secretario general en Aragón- con el objetivo de colocar en los puestos más visibles a los dirigentes que el partido prevé lanzar de cara a los comicios del próximo año. Escartín había mostrado en varias ocasiones su simpatía con “Sumar” y había pedido públicamente su apoyo. A nivel nacional, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, cesaba a su secretario de Estado y líder del PCE, Enrique Santiago, -muy próximo a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a su proyecto “Sumar”, para ascender a la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge. Era un intento de eliminar al flanco PCE-IU de los ministerios morados. Y es que estas organizaciones son las que respaldan con mayor ímpetu el proyecto de la vicepresidenta.

Este viernes, la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos ha propuesto sancionar a Daniel Ripa -exsecretario general que perdió la secretaría general en las primarias en las que se presentaba Sofía Castañón, que forma parte de la dirección morada- y a Rogelio Crespo González con la inhabilitación para el desempeño de cargos orgánicos en el seno del partido durante un periodo de 2 y 3 años, respectivamente. No obstante, en el caso del diputado autonómico Daniel Ripa, se decide no proponer su inhabilitación para cargos políticos de representación por lo que seguirá dentro del Grupo Parlamentario de la formación morada en la Junta General del Principado de Asturias. Precisamente, Ripa había mostrado en varias ocasiones su apoyo al proyecto de la vicepresidenta, e incluso había acudido a la presentación de “Sumar”, el pasado 8 de julio en Madrid

El expediente completo se eleva ahora a la Comisión de Deliberación y Decisión de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal para su resolución, aunque se indica que contra esta propuesta no cabe recurso alguno. Según denuncia Daniel Ripa, se trata de una “represión política sin paliativos, una expulsión en diferido de la organización”.

Para Ripa, “no hay ninguna duda que esta represalia a nuestro espacio político es la propuesta de sanción que ha impulsado Sofía Castañón y su dirección». «Primero nos entregaron las urnas abiertas y crearon círculos piratas para hacerse irregularmente con la mayoría de la dirección, después nos apartaron de cualquier espacio orgánico y portavocía, al poco nos comenzaron a quitar de las fotos y finalmente terminan la faena inhabilitándome a mí y a otros cuatro dirigentes», dice, añadiendo que Sofía Castañón «inició el procedimiento, su dirección calificó todo, casualmente, como muy grave y ahora es evidente que culminan el trabajo con una sanción abiertamente impulsada por esa misma dirección».

«En el caso de que los juzgados obliguen a repetir las primarias de Podemos Asturies por fraude electoral o que anulen los círculos piratas, las personas de mi candidatura ya estaremos expulsados o inhabilitados, con lo que quedara el camino libre para el equipo de Sofía Castañón», sostiene. En relación a su situación como diputado, que continuará sin cambios, ha ironizado tras lo ocurrido en Ciudadanos: «Tal vez no me echan aún porque no quieren perder dinero, visto lo visto tras la expulsión al Grupo Mixto de Armando Fernández Bartolomé».

Hay que construir un frente amplio asturiano, no torpedearlo purgando a todo lo que te rodea. Aunque no estés de acuerdo con alguien, la democracia se basa en que conviva gente diversa y plural. ¿No ha aprendido nada la izquierda en este último siglo?https://t.co/BnFZIclVRK — Daniel Ripa (@Daniel_Ripa) July 29, 2022

«Es un sinsentido que nos nieguen la posibilidad de optar a cargos orgánicos pero no se nos bloqueé la posibilidad de representar a Podemos en las instituciones. Esta contradicción demuestra que lo único que buscaba está denuncia paripé basada en mentiras es que no nos presentemos nuevamente a unas primarias», apuntilla, reprochando a la actual dirección que «caminan hacia un modelo de régimen de partido único, un modelo de democracia similar al del partido comunista búlgaro. Y eso nunca lleva a nada bueno».

Fuentes de la dirección de Podemos, sin embargo, han señalado que la sanción propuesta, aún no definitiva, «es garantista y comedida habida cuenta de la gravedad de los hechos constatados», informa Ep. Añaden que «no se está expulsando a nadie y que no se hace otra cosa que velar por el cumplimiento de nuestras normas democráticas». Y aprovechan para arremeter contra Ripa: «no había razón para el circo de acusaciones victimistas, histriónicas y de brocha gorda que ha venido creando contra su propio partido, ni para su reacción igualmente desmedida de hoy, disparando con todo tipo de amenazas, acusaciones falsas y descalificaciones contra la organización a la que le debe su carrera política. Parece que estaba deseando una expulsión que justificase su relato destructivo y, como la sanción no es esa ni por asomo, se la inventa para poder mantener una profecía autocumplida».