Santos Cerdán reclama su "inmediata" libertad y denuncia un "grave agravio comparativo" respecto a Ábalos y Koldo

Santos Cerdán ha recurrido la decisión del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente de enviarle a prisión provisional. Su defensa renuncia a pedir la libertad al instructor y acude directamente a la Sala Penal con la esperanza de que obligue a rectificar al juez, que ordenó la medida por la gravedad de los delitos que se le imputan -pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho- y al apreciar riesgo de destrucción de pruebas.

En ese recurso de apelación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Benet Salellas, abogado del ex secretario de Organización del PSOE, pide su "inmediata" puesta en libertad al considerar que la decisión de Puente ha vulnerado su derecho fundamental a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

Además, denuncia un "grave agravio comparativo" en relación a José Luis Ábalos y Koldo García al ser Santos Cerdán "la única persona ingresada en prisión provisional" en esta causa mientras "el resto de investigados se encuentran en libertad a pesar de que" -destaca- "todos ellos se encuentran relacionados con una imputación fáctica mucho más amplia".

Critica el papel de PP y Vox en la causa

La defensa de Santos Cerdán sostiene que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia al acordar su prisión provisional "sin indicios de criminalidad suficientes". La carga de la prueba, subraya, "recae en la acusación" y "cualquier duda debe beneficiar siempre al sospechoso o acusado".

Según su abogado, el auto de prisión "no da cumplimiento a los requisitos legales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adoptar la medida cautelar" y "no han sido respetados los principios constitucionales que inspiran dicha institución", vulnerando su derecho a la libertad y el principio de una excepcionalidad aparejado a una privación de libertad.

La representación de Santos Cerdán insta al Supremo a "evitar a todas luces la burda utilización política de la Administración de Justicia". Y alude al "interés de los partidos políticos PP, Vox y UPN en la acusación y prisión provisional" del exdirigente socialista, lo que considera "un dato objetivo" teniendo en cuenta que como acusaciones populares solicitaron su ingreso en prisión.

Insiste en las motivaciones políticas

Salellas recuerda que "las autoridades europeas han señalado la necesidad que los tribunales establezcan especiales cautelas en cuanto a la posibilidad de que el sistema judicial sea utilizado de forma estratégica para influir en el sistema político".

En este caso, pone de relieve, dada "la naturaleza política del investigado y su labor personal y profesional en los años objeto de investigación", la causa "mezcla aspectos relativos a su vida política". Por lo tanto, defiende que "es lógico que en las explicaciones e interpretaciones que realiza" Santos Cerdán en su declaración "busque también en el universo político los motivos de su estatus procesal" (el ex "número tres" dijo al juez ser víctima de una persecución político por su papel como "arquitecto" de los pactos con el independentismo).

Se desmarca de Servinabar

El abogado del ex secretario de Organización del PSOE niega cualquier influencia de Santos Cerdán en adjudicaciones a favor de Servinabar (la empresa bajo sospecha de Antxon Alonso de la que se comprometió a adquirir un 45% en un documento privado que no se llegó a ejecutar porque, según explicó al juez, se arrepintió de su intención de dejar la política). Respecto a la obra del Mina Muga, en Sangüesa (Navarra), dice que "todo lo que consta son gestiones empresariales realizadas en el año 2015". Y en cuanto a la obra del Navarra Arena, cuya adjudicación fue en 2017, apunta que Santos Cerdán "no ostentaba cargo alguno en la Administración Pública" entre 2015 y 2017, cuando según recuerda el PSOE se encontraba en la oposición "tanto en Navarra como en el Gobierno central". "Difícilmente podía influir o intervenir en dichos procesos", señala.

Y en cuanto a la obra del túnel de Belate, recuerda que el propio instructor ha excluido esa adjudicación de los hechos investigados.

De ahí que considere que no hay indicios suficientes de carácter incriminatorio para acordar la prisión provisional por "su hipotética relación" con Servinabar.

Propuesta de nombramientos

Salellas también aborda el contrato privado hallado por la UCO por el que Santos Cerdán se compromete a adquirir el 45% de Servinabar, que no llegó a formalizarse en escritura pública, y llama la atención sobre el hecho de que ni en el Registro Mercantil ni tampoco en ninguna de las declaraciones administrativas o fiscales de dicha sociedad "aparece rastro" del exdirigente socialista.

Y en relación a la transferencia de Servinabar a la Fundación Fiadelso (cuyo pantallazo remitió Santos Cerdán a Koldo García), vinculada a Ábalos, apunta que de ninguno de los WhatsApp reproducidos en el informe de la UCO "se infiere que sea él quien ha ordenado la transferencia".

El letrado se refiere asimismo a la lista de candidatos remitida por Santos Cerdán para el nombramiento de altos cargos en el ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. Y lo hace para insistir en que "participó de este proceso como miembro de la Ejecutiva Federal del partido, aunque él no llegara a proponer a nadie en concreto".

"Interpretar como indicio algo propio de la actividad política de los partidos que conforman gobiernos en las distintas administraciones públicas es actuar claramente contra reo", se queja.