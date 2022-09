Resurge el debate de la OTAN en el Congreso: el primer pleno del curso puede dividir al Gobierno

El curso político ha arrancado anticipadamente y lleva ya semanas de máxima agitación y con muchos frentes abiertos. No obstante, la gran mayoría de frentes han quedado acotados a cruces de declaraciones, debates y anuncios y propuestas. Esta semana, sin embargo, ya llegan las votaciones al Congreso, lugar que permite medir de forma meridiana cuál es el rumbo de la legislatura y cuál es la fortaleza del Gobierno, que está tratando de rearmarse en los dos últimos meses con una feroz campaña contra Alberto Núñez Feijóo y recosiendo la unidad con la mayoría de la investidura.

El primer pleno del nuevo periodo de sesiones (en total, habrá doce hasta finales de año) llega cargado de iniciativas y muchas de ellas de gran valor político. Así, hoy martes ya se produce un debate de máxima envergadura: se someterá a toma en consideración (primer trámite en el Congreso de una proposición de ley) la creación del impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y bancos. El jueves ya se debatirá y ratificará el protocolo para avalar la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN (la votación final será el jueves). Es decir, está en juego medidas de política social y económica y de política de defensa.

En este sentido, es de esperar que la mayoría de investidura cierre filas con la creación del gravamen a energéticas y banca, pero será difícil que se alineen con la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN visto el rechazo que le profesan a la Alianza. Una buena muestra de ello es que Podemos guarda con celo el sentido del voto de este jueves: sigue sin desvelarlo tras semanas y semanas y, aunque en el partido morado “respetan” la entrada de los dos países nórdicos, siempre han rechazado a la OTAN y eso puede acabar traduciéndose en un voto en contra o abstención.

Lo cierto es que el protocolo saldrá adelante sin problemas porque el PP lo apoyará, pero el mensaje que podría lanzar una división de voto en el Gobierno en una cuestión que trasciende nuestras fronteras puede dejar en mal lugar a España en el panorama internacional. Más aún teniendo en cuenta las numerosas críticas que ha enviado ya Ucrania a España por el suministro de armas.

Además de estas dos votaciones, hoy también se debatirá una moción del PP para retar al PSOE a deflactar el IRPF: esto es, ajustarlo a la inflación (es decir, que las subidas salariales no queden neutralizadas por la subida de los precios). Es una propuesta que los populares llevan defendiendo desde hace meses, pero los socialistas no se han avenido a asumirla, aunque las cosas han cambiado ahora porque sí la han apoyado en autonomías como el País Vasco o Navarra. La propuesta de los populares no es vinculante (es una proposición no de ley), pero gana también trascendencia política después de que el Gobierno haya asumido tres demandas económicas del partido de Alberto Núñez Feijóo: la rebaja del IVA en la luz y el gas y la aplicación del tope del gas a las centrales de cogeneración.

Finalmente, el jueves también está previsto que prospere, con el apoyo del PSOE, la creación de una nueva comisión de investigación contra el PP de Mariano Rajoy impulsada por Esquerra y Bildu. Una maniobra más de los socialistas para tratar de desgastar a los populares y a Feijóo, resucitando algunos episodios del pasado. En concreto, la comisión es sobre “la presunta intromisión a la soberanía de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada ‘Operación Cataluña’”.

También se votarán hasta cuatro proyectos de ley del Gobierno: uno de ellos, la ley crea y crece, está previsto para su aprobación definitiva (proviene del Senado), comprometida con Europa para recibir los fondos; en otras dos leyes, se votará el dictamen procedente de la comisión (la reforma de la ley de juego y la reforma de la ley del sector ferroviario); y, la otra se someterá al debate de totalidad (Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global).