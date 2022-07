Suecia y Finlandia firman el protocolo de adhesión de entrada a la OTAN

Después de que la semana pasada durante la cumbre celebrada en Madrid, Turquía levantase su veto a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, este martes los representantes de los dos países nórdicos han firmado en la sede de la Alianza en Bruselas los correspondientes protocolos de adhesión. Desde 1949, la Alianza ha vivido ocho rondas de ampliación que han llevado a que los 12 miembros fundadores se hayan convertido en 30 países. Los dos últimos en adherirse a la Alianza militar han sido Montenegro en junio 2017 y Macedonia en marzo de 2020.

Tras la invasión de Ucrania, los dos países nórdicos han acabado viéndole las orejas al lobo y quieren estar bajo el paraguas del denominado artículo 5 de la Alianza que asegura que un ataque a uno de sus miembros supone una agresión a todos ellos. El uno para todos y todos para uno. “Hoy es un buen día para Suecia y Finlandia y un buen día para la OTAN con 32 países alrededor de la mesa seremos incluso más fuertes”, ha declarado el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg

Aunque en un principio se esperaba que el ingreso de estos dos países pulverizase récords de rapidez, el veto turco ha acabado dilatando los plazos. La semana pasada Ankara dio luz verde después de que los dos países se comprometieran a estrechar el cerco contra los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado un grupo terrorista, así como a poner en marcha un acuerdo de extradición para los acusados de terrorismo. Los tres países firmaron la semana pasada en Madrid un memorándum con estos compromisos.

Pero los trámites no terminan aquí. Después debe ser cada país de la Alianza el que complete el proceso de ratificación según su ordenamiento jurídico. En el caso de Reino Unido, no se requiere el voto de la Cámara de los comunes, pero EEUU exige la aprobación de dos tercios en el Senado. No hay plazos claros estipulados para esta fase que puede durar desde cuatro meses a un año. Ankara puede seguir vetando este proceso de ratificación si considera que las promesas de Finlandia y Suecia no se cumplen.

Una vez todos los miembros de la Alianza han dado su correspondiente luz verde, deben notificarlo a EEUU, el país depositario del Tratado de Washington. Es entonces cuándo el secretario general invita a los nuevos países a acceder a la organización militar quedar amparados bajo su paraguas. De momento, Finlandia y Suecia tienen tan sólo el estatus de invitados a la organización.