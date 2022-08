España enviará acorazados, misiles y munición a Ucrania

Misiles, lanzacohetes, drones.... cada país está destinando a Ucrania diferente material ofensivo para poder hacer frente al ejército ruso, sin embargo, cuando la invasión suma ya más de seis meses, el compromiso de asistencia militar se ralentiza debido al verano o no cumple con las expectativas de Ucrania. En este sentido, España no ha enviado nada de material bélico a Ucrania desde principios de mayo, hace casi cuatro meses.

Así lo anunció esta mañana el embajador de Ucrania, Serhii Pohoreltsev, que agradeció al Gobierno español su apoyo pero matizó que “no podemos decir que estamos satisfechos”, porque España “no nos está suministrando todo lo que nos podría dar”, por lo insistió en la necesidad de más armas para hacer frente a Rusia.

Sin embargo, horas después del rapapolvo, el Ministerio de Defensa ha movido ficha y ha anunciado que España redoblará la ayuda militar a Ucrania. En este sentido, ha anunciado que está preparado el material militar para ser puesto a disposición de las autoridades ucranianas de inmediato en el que se incluye una batería antimisiles, vehículos acorazados, más munición, adiestramiento básico a fuerzas ucranianas en España además de vestuario y equipamiento invernal.

El envío de este material se enmarca dentro del “compromiso firme” que se viene desarrollando desde el inicio de esta guerra por parte de España que “no ha dejado de enviar material para la legítima defensa del pueblo ucraniano” que por razones de seguridad y otras que afectan a otros países no se han precisado los detalles, recoge comunicado de Defensa, recogido por Europa Press.

Material que se entregará

Durante el mes de agosto el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas españolas han preparado el siguiente material para ser puesto a disposición de las autoridades ucranianas que determinarán el momento de entrega:

Artillería de campaña de la que ya se informó el pasado 17 de agosto a las autoridades ucranianas que estaba a su disposición en una Base española y dispuesto para su entrega con un total superior a 1.000 disparos completos de munición de largo alcance, preparada en 75 pallets de un metro cúbico. Debido al peso y las características de grueso calibre, se ha aceptado el ofrecimiento de un país aliado para llevar a cabo, en coordinación con el IDCC, el transporte aéreo hasta el destino que señalen las autoridades ucranianas. Se prevé realizar dicho transporte a primeros de septiembre, para lo que se ha coordinado igualmente la autorización nacional de sobrevuelo.

Asimismo, se ha autorizado la adquisición y entrega a Ucrania de 1.000 toneladas de gasoil por un importe aproximado de 2,5 millones d euros.

También se entregará al país un conjunto de vehículos TOA APC M-113 en buen estado de funcionamiento, pendientes de alistamiento operativo tras la puesta a punto industrial que ya se ha puesto a disposición del Ministerio de Defensa Ucraniano.

Por otro lado, se ha preparado una batería completa de defensa antiaérea de punto y sus misiles, batería que se encontraba en situación de plena operatividad. Además, se ha ofrecido a Ucrania efectuar el adiestramiento en la operación y mantenimiento de la batería.

Además, se está coordinando con un país aliado la preparación de adiestradores españoles y distintos módulos de adiestramiento prioritarios para las FF AA ucranianas. Esta tarea es susceptible de ser incluida en la posible futura misión de la Unión Europea, en caso de ser aprobado, indica Defensa.

Uniformes para el frío

Finalmente, además del armamento, material de combate y adiestramiento citado, en respuesta a una solicitud urgente del Consejero de Presidente Volodimir Zelenski ante el próximo invierno, se ha preparado una importante carga de uniformes y equipamiento complementario para climas fríos.

El envío se compone de unos 30.000 uniformes de campaña para frío, 15.600 chaquetones, 15.000 trajes de intemperie y varios miles de prendas de vestuario y abrigo complementarias.

Este cargamento de más de 1.600 pallets, representa un importante reto para su transporte y distribución antes del invierno, que España tendrá preparado para enviar en septiembre.

El envío de armas a Ucrania para hacer frente a la batalla es uno de los aspectos más controvertidos de esta guerra, ya que tanto la OTAN como la UE miden con precisión el armamento que se envía a Kiev con el objetivo de evitar una escalada con Moscú,