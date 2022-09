Exigen la dimisión de Irene Montero: “!Quitad vuestras sucias manos de los niños!”

La ministra Irene Montero, no tuvo ayer su mejor día. Durante su intervención en la Comisión de Igualdad lanzó un polémico mensaje sobre la educación sexual de los menores que ha levantado ampollas, no sólo en redes sociales, donde la acusaban de hacer “apología de la pederastia”, sino también en el terreno político. “Todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, eso sí basadas en el consentimiento”, afirmaba.

El alud de críticas ha sido imparable. De la campaña en Change.org a la petición de varios políticos exigiendo la dimisión de la ministra de Igualdad. Uno de los más vehementes ha sido el presidente de Vox, Santiago Abascal: “Es urgente que esta señora dimita o sea cesada. Y que cierre ese ministerio totalitario al salir. ¡Quitad vuestras sucias manos de los niños!”.

Es urgente que esta señora dimita o sea cesada. Y que cierre ese ministerio totalitario al salir. ¡Quitad vuestras sucias manos de los niños! https://t.co/kjR4ZEFLzJ — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 22, 2022

Por todo ello, el partido que lidera Abascal ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para “la reprobación de la ministra Montero” y en la que se insiste en la necesidad de “su cese o dimisión inmediatos”. Así lo reiteraba su portavoz en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros: “Hoy pedimos el cese inmediato y el cierre de un Ministerio que no ha hecho más que daño a los niños, las niñas y las mujeres en España”. El dirigente de VOX, además, ha explicado que su partido se plantea “la posibilidad de emprender acciones legales ante el tremendo daño que se causa por parte de esta ministra al bienestar de los niños y las niñas en España”.

“Irene Montero sigue sin rectificar”

Por su parte, Ciudadanos ha calificado como “inadmisibles” las palabras sobre la sexualidad de los menores pronunciadas por la ministra de Igualdad, a la que ha exigido que dimita o bien que sea cesada por el presidente Pedro Sánchez. Así lo manifestaba la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, quien no dudaba en recriminar a la dirigente de Podemos su actitud: “Pasan las horas e Irene Montero sigue sin rectificar estas intolerables palabras. Alguien así no puede ser ministra del Gobierno de España. Un motivo más para ser cesada”.

“Los niños tienen derecho a conocer que pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana”. Pasan las horas e Irene Montero sigue sin rectificar estas intolerables palabras. Alguien así no puede ser ministra del Gobierno de España. Un motivo más para ser cesada. pic.twitter.com/cDDqoxOIpS — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) September 22, 2022

Por su parte, Edmundo Bal ha acusado a Montero de “pretender adoctrinar en los mandamientos de la izquierda española” y se ha declarado sorprendido por sus declaraciones. “Pensé que era un chiste”, ha agregado en declaraciones a los medios en el patio del Congreso, donde ha recordado que el límite de edad para el consentimiento sexual se sitúa en España en los 16 años.